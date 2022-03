Firmy na Ústecku mají stovky míst pro uprchlíky, někde i s psychologem

„Zaměstnavatelé v kraji nabízí prostřednictvím úřadu práce občanům Ukrajiny, kteří museli opustit svou zemi kvůli válce, aktuálně 1 870 volných pracovních míst. Nejčastěji se jedná o pomocné a montážní práce bez požadavku na vzdělání,“ uvedl Jaroslav Kunc, ředitel odboru zaměstnanosti a EU krajské pobočky ÚP.

„Samotní zaměstnavatelé se aktivně obracejí na kontaktní pracoviště ÚP a nová místa hlásí. Nabídka se každým dnem rozrůstá,“ doplnila mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Velké množství pracovních míst pro běžence v kraji nabízejí například společnosti TRCZ Lovosice (zhruba 200), AGC Automotive Czech v Chudeřicích (zhruba také 200) nebo Koito Czech v Žatci (asi 50). Ve většině případů jde o dělnické profese bez požadavků na vzdělání.

„Všichni zaměstnavatelé byli seznámeni s tím, že práci poptávají zejména ženy, často s malými dětmi,“ podotkl Kunc.

Ženy z Ukrajiny by mohly v regionu pracovat třeba jako skladnice, servírky, pomocné kuchařky, šičky, operátorky výroby nebo jako pomocný personál v nemocnicích. Získat ale mohou i práci v zemědělství.

Například společnost Best Harvest je připravena jim na Lounsku nabídnout až dvě stovky pozic. „Jedná se o zemědělské práce, převážně chmelové brigády. Spolupracujeme s podniky napříč celou republikou,“ sdělil jednatel firmy Martin Horvát.

Společnost chce běžencům poskytnout hlavně dlouhodobou pomoc, aby se uprchlíci v Česku mohli lépe socializovat. „Některé firmy jim teď nabídnou práci, ale za měsíc a půl nebudou vědět, co s nimi. My pro ně hledáme dlouhodobé řešení, třeba i na rok. Máme k dispozici i firemní psychology, pokud to bude třeba. Pro děti zase chystáme sbírky hraček a zároveň na ubytovny dáváme internet, aby se mohly vzdělávat. Připravujeme pro ně celou škálu věcí, není to jen o pracovních pozicích,“ vysvětlil Horvát.

Inzeráty v ukrajinštině

Zaměstnat běžence je připravena i litoměřická firma Hennlich, přední dodavatel průmyslových zařízení. „Máme na Ukrajině sesterskou firmu, kde pracuje zhruba 50 lidí. Informovali jsme je, že se postaráme o všechny zaměstnance a jejich rodiny, které by potřebovaly z humanitárních důvodů odjet z Ukrajiny. V současné době máme v Česku dvě rodiny a další čtyři jsou na cestě,“ přiblížil jednatel společnosti Pavel Šumera s tím, že se firma bude snažit zaměstnat všechny příchozí kolegy.

Z těch, kteří už dorazili, bude firma jednoho zaměstnávat na pozici CNC operátor a jeden bude spolupracovat v montážním týmu divize Hennlich Engineering.

„Jedna z ukrajinských uprchlic, původně marketingová pracovnice, je nyní na mateřské dovolené, ale pokud projeví zájem, bude moci pomáhat při administrativních pracích,“ doplnil jednatel.

Několik uprchlíků plánuje zaměstnat i ústecká Spolchemie, která jim může nabídnout převážně pozice v technických oborech. „Neočekáváme, že by o ně byl velký zájem. Nicméně jsme připraveni zaměstnat třeba ženy jako laborantky, pokud budou mít zkušenosti z oboru nebo z nějaké chemičky na Ukrajině. Přemýšlíme i o tom, že zveřejníme inzeráty v ukrajinštině,“ poznamenal mluvčí podniku Jan Charvát s tím, že několik běženců by mohla zaměstnat i dceřiná firma Spolchemie – výzkumný ústav Synpo v Pardubicích.