Snažíme se o cenu pod milion, říká manažer firmy o elektrickém náklaďáčku

Společnost TPC Industry je jediná v České republice, která vyvinula a vyrábí malé nákladní auto na elektrický pohon s nosností do 3,5 tuny, takže spadá do kategorie N1 a k jeho řízení stačí řidičské oprávnění skupiny B.

Vyrábíte a prodáváte manipulační a komunální techniku, co vše do této kategorie patří?

Jsme ryze česká firma a naším výrobním sortimentem jsou průmyslové plošinové vozíky, průmyslové tahače a různé přepravní stroje s akumulátorovým pohonem. Nejnovějším projektem je vývoj a výroba ekologického vozidla řady City II určeného hlavně pro technické služby měst a obcí.

Kde všude se tedy s vašimi výrobky lze potkat?

Hlavně v průmyslových závodech, kde slouží k přepravě materiálu či zboží uvnitř areálů, ale také ho využívají například České dráhy na přepravu zavazadel na nádražích. Na trhu jsme od roku 2016 a už od samého začátku jsou všechny stroje, jež vyrábíme, na akumulátorový pohon, který je ekologický a nezatěžuje životní prostředí.

Co bylo impulzem k tomu, abyste vyvinuli a vyrobili elektrické komunální vozidlo, na něž máte certifikaci do běžného provozu?

Od zákazníků, kterými jsou hlavně technické služby, jsme měli signály, že by se jim něco takového hodilo. Už jsme vyráběli model City I, což je ale pouze upravené průmyslové vozidlo pro komunální potřeby a na běžné pozemní komunikace. Není certifikováno jako kategorie N1, tedy malé nákladní vozidlo do 3,5 tuny, které lze řídit s řidičským oprávněním skupiny B a splňuje velmi přísné automobilové normy, ale jen jako tzv. samohybný pracovní stroj. Požadavek technických služeb byl právě na vozidlo v kategorii N1. Začali jsme tedy pracovat na jeho vývoji.

Jak dlouho celý proces od návrhu přes testování až po certifikaci trvá?

Certifikaci máme teprve pár měsíců. Celý proces byl dost náročný spíš z administrativního hlediska a trval zhruba tři roky. Už od prvopočátku firmy jsme věděli, že na modelu s certifikací N1 musíme začít pracovat.

Za vývoj a výrobu komunálního elektrického vozidla City II jste už byli oceněni Ústeckým krajem a Inovačním centrem Ústeckého kraje. Kolik firem u nás něco podobného vyrábí?

V naší kategorii Zavedené firmy bylo přihlášeno asi devět společnosti, ocenění bereme jako velký úspěch. Pokud budeme hovořit o výrobě strojů v průmyslových variantách, pár výrobců u nás je. Co se týká nového vozidla City II, za které jsme ocenění získali, v Evropě jsou už jen další dva výrobci, kteří umějí vyrábět modely v kategorii N1. Ale ti v Čechách mají pouze obchodní zastoupení.

Na kolik vás vývoj nového modelu vyšel a kolik lidí na něm pracovalo?

Stálo nás to hodně peněz, snad to ani nechci vědět. Bylo nám jasné, že do nového produktu se investovat musí. Byla to týmová práce, na samotném vývoji pracovali zhruba čtyři lidé z konstrukce, ale samozřejmě by to nešlo bez svářečů, lakýrníků či montážníků. V celém závodě zaměstnáváme zhruba 30 lidí. Musím zdůraznit, že jsme výrobní, ne jen montážní firma. Každé auto vyrábíme od samotného svaření rámu, nalakování až po montáž.

Jaká je cena vašeho nového modelu City II?

Není to žádným tajemstvím, snažíme se, aby cena nepřesáhla milion korun. Překvapivě pro nás jsou vozidla se spalovacími motory ve stejné kategorii, to znamená malých nákladních užitkových vozidel, výrazně dražší. Náš elektromobil tak je nejen ekologický do městského provozu, protože je bez emisí, ale pro technické služby je velmi zajímavá i cena. Navíc servis je nenáročný, nemění se žádné filtry a další součásti jako v normálním autě. Je to ideální vůz na městské pěší zóny nebo do parků.

Luboš Hodys (33) Vystudoval slaboproudou elektrotechniku se zaměřením na počítačové a informační systémy.

Hned po maturitě se začal věnovat obchodu v oblasti manipulační techniky a v této oblasti působí doposud.

Mezi jeho největší koníčky již od dětství patří skauting, pomáhá vést skautský oddíl a působí ve vedení organizace na krajské úrovni.

Je ženatý, ve volných chvílích se věnuje zvelebování domu a péči o zvířata.

Kolik vozidel jste schopni vyrobit a jak dlouho trvá výroba jednoho?

Při výrobě samozřejmě záleží na požadavcích zákazníka. Snažíme se, aby od objednání do finálního předání neuběhly více než čtyři měsíce. Současná výrobní kapacita našeho závodu je 150 aut ročně, ale předpokládáme, že s příchodem modelu City II budeme muset kapacitu výrazně navyšovat. Znamenalo by to přijmout nové zaměstnance, případně postavit i novou montážní halu. Tento nový model je momentálně naším hlavním výrobním programem, hodně na něj sázíme, takže veškeré novinky a inovace se budou točit kolem něj. Týká se to například nových variant nástaveb, pohonu 4x4 a do budoucna plánujeme třeba i vyměnit akumulátorový pohon na vodíkové články. Ostatní průmyslové vozíky ale vyrábíme samozřejmě dále, v průmyslové variantě obhospodařujeme asi 90 procent trhu v Česku.

Jakou maximální rychlostí může auto jet a kolik kilometrů ujede na jedno nabití?

Maximální rychlost tohoto stroje je 65 km za hodinu. Kolik ujede, je prakticky první otázka, na kterou se zákazník ptá. Nosnost vozidla je 1,5 tuny, dojezd je 120 kilometrů se zátěží, což máme vyzkoušeno v běžném městském provozu. Životnost baterie je osm až deset let, poté se začne snižovat dojezd. Velmi záleží na obsluze, jak se ke stroji bude chovat. Jsme schopni ke strojům dodat náhradní baterie. Její cena se pohybuje kolem 350 tisíc korun.

Myslíte si, že pokud rozšíříte výrobu, tak seženete do nového provozu zaměstnance?

Věřím, že ano. Máme nastavené zajímavé podmínky pro zaměstnance. Už teď bychom potřebovali nějaké zaměstnance přijmout, v tuto chvíli sháníme konstruktéra, lidi do servisu a na montáž. Na svařování a lakování máme kapacitu dostatečnou, aby pokryla i případné navýšení výroby.

Jak jste spokojeni s uplynulým rokem?

Jsme spokojeni. Po třech letech se nám podařilo nový model City II dotáhnout do cílové rovinky, máme certifikát kategorie N1. Začínáme ale trochu pociťovat hlavně od zákazníků z průmyslové oblasti lehčí ochlazení, slovo krize zaznívá v průmyslu stále častěji. Konec roku jsme očekávali trochu silnější v té průmyslové části. I proto jsme se soustředili na vývoj nového modelu, abychom nesázeli pouze na jednu kartu.

Jaký je váš osobní názor na rozvoj elektromobility obecně?

Elektromobilita má podle mého názoru určitě smysl ve vnitroměstské přepravě, na dálkovou přepravu hledejme jiné varianty.