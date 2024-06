Padesát milionů pro filmaře. Ústecký kraj rozdělí mezi štáby rekordní sumu

Velký balík peněz pro filmaře je z Operačního programu Spravedlivá transformace. Z něj mohou čerpat peníze právě uhelné regiony, které se pomalu odklánějí od těžby. Pro Ústecký kraj je vyčleněno 15 miliard korun, z nichž téměř 50 milionů připadne právě na takzvané filmové vouchery.

„Audiovizuální tvorba splňuje klíčové parametry (dotačního titulu, pozn. red.), je rychlá, vyžaduje specifické know-how i technologie. Zároveň se jedná o ‚čistý‘ průmysl, může tak být v Ústeckém kraji důležitou součástí jeho budoucí nízkouhlíkové ekonomiky,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) při tiskové konferenci na zámku Jezeří na Mostecku, který se tyčí nad hnědouhelným lomem. Právě tady symbolicky zástupci ministerstva, kraje a filmařů dotační program představili.

Filmové štáby budou mít pro region podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) i ekonomický přínos. „Produkce v kraji utrácejí peníze za služby, jako je catering, ubytování, ostraha, zábory veřejných prostranství, pronájmy lokací, zaměstnávají místní,“ zmínil.

Dalším bonusem je to, že diváci prostřednictvím filmu, seriálu či dokumentu uvidí krajinu či památky Ústeckého kraje.

Podpora je určena na tři typy snímků, a to celovečerní hraný film pro kina, celovečerní dokument pro kina a projekt pro online a televizní vysílání. Na celovečerní hraný snímek může producent získat až dva miliony korun, na dokument milion korun a na seriál, minisérii nebo televizní film až 3,5 milionu korun. O peníze je možné žádat až do roku 2027 či do vyčerpání celé částky.

„I když ty sumy nejsou z hlediska celkového rozpočtu filmu rozhodující, tak nám to pomáhá filmy dělat hezčí, lepší a v lepších podmínkách,“ uvedl Ondřej Zima z Asociace producentů v audiovizi.

Ústecký kraj se díky tomu stává nejsilnějším ze všech regionů ve financování filmařů. A ti na filmové pobídky rádi slyší, jak potvrdil režisér Petr Zelenka, který v regionu aktuálně natáčí seriál Limity. „Původně jsme připravovali seriál pro jiný kraj, ale přesunuli jsme ho právě pod vidinou těch pobídek,“ uvedl.

Ústecký kraj začal cílit na filmaře už před osmi lety, když vznikla Filmová kancelář Ústeckého kraje. Ta jim nabízí zajímavé lokace po celém kraji a zajišťuje další služby. „Do regionu díky novému dotačnímu programu míří už zhruba třicet projektů,“ zmínila vedoucí filmové kanceláře Barbora Hyšková.

Nynější vouchery navazují na dva dřívější menší dotační programy na podporu audiovizuální tvorby. Kraj v jejich rámci rozdělil mezi filmaře čtyři miliony korun.

V celovečerních filmech či seriálech se už objevila řada míst v Ústeckém kraji, například Most, Ústí nad Labem, Žatec, Litoměřice, Krušné hory, Labské pískovce, zámky Ploskovice a Libochovice a řada dalších.