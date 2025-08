Návštěvník festivalu nabízel drogy přes QR kód, vylepil ho na záchodech

Autor: ČTK , iDNES.cz

15:44

Policie se na třídenním drum&bassovém festivalu Let It Roll u jezera Most zabývala 82 přestupky a 33 trestnými činy. Účastníci hudební akce často nerespektovali dopravní značení, policisté řešili také drogovou trestnou činnost. Festival navštívilo podle pořadatelů přes 20 tisíc lidí z celého světa včetně Austrálie, Nového Zélandu, Německa, Rakouska či Polska.