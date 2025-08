13:53

Až 25 tisíců fanoušků elektronické hudby se sešlo v Mostě, kde se od čtvrtka koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Až do brzkého nedělního rána si budou užívat špičkovou hudbu v podaní českých a zahraničních interpretů. Festival se poprvé koná v nové lokalitě u jezera Most, což s sebou přineslo řadu výzev, ale i příležitostí. Organizátoři pro letošní ročník připravili impozantní scény a show. Celá akce je pro ně i pro návštěvníky velkou premiérou na nové lokaci.