Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Feri médiím řekl, že zkušenost z výkonu trestu považuje za pozoruhodnou. Na otázku, kam po propuštění zamíří, odpověděl, že na hory. Následně nasedl do auta a odjel.
Podle soudu Feri splnil všechny podmínky pro propuštění. To podpořili například i vězeňská psycholožka a státní zástupce.
Feriho žádostí se v Teplicích zabývali už podruhé. Poprvé v lednu ji soudce Jaroslav Malchus zamítl. Feri pak podal stížnost ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který mu vyhověl a věc vrátil do Teplic k novému projednání.
„V lednu soud nepožadoval od odsouzeného přiznání viny, ale určitý náhled na trestnou činnost. To však odsouzený podle soudu neměl. Minimálně ale od ledna došlo k posunu v chování odsouzeného od tehdejší sebestřednosti až arogance,“ uvedl tentokrát soudce Jaroslav Malchus.
Feri před soudem uvedl, že ponaučení z trestu pro něj bylo zásadní. „Výkon trestu je zkušenost na celý zbytek života. Nyní jsem skutečně někde jinde. Mám jiné životní priority, jiné ambice. Chci si najít partnerku a žít rodinným životem,“ pronesl.
Exposlanec Feri jde na svobodu. Pomohl mu posun v chování, zdůvodnil soudce
Před pár dny jiný soud Feriho zprostil obžaloby v případu dalšího znásilnění, kterého se měl dopustit už v roce 2015. Podle státního zastupitelství si během styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Obžaloba navrhovala 12 měsíců za mřížemi, Obvodní soud pro Prahu 3 byl ale jiného názoru a označil Feriho zatím nepravomocně za nevinného.
Soudce Marek Bodlák uvedl, že skutek nelze označit jako trestný čin znásilnění. Feri se totiž nedopustil vyhrožování násilím ani jinak poškozenou nevydíral.