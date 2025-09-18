Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Autor: ,
  13:08
Odvolací soud se začal zabývat případem úhynu skotu chovaného v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku. Prvoinstanční soud za to uložil bývalému řediteli společnosti Ekochov CMN Antonínu Hajzlerovi vězení na šest let a devět měsíců. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal dvouletým podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti a Ekochovu CMN dal peněžitý trest 4,5 milionu korun. Muži vinu od počátku odmítají.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Odvolací senát vyslechl odvolání mužů i státní zástupkyně. Rozhodl však, že pro vynesení rozsudku potřebuje vyslechnout ještě několik svědků a znalce. Jednání odročil na 13. listopadu.

Krávy Ekochovu CMN měly přerostlé paznehty, nezhojené rány, byly podvyživené, telata oklovávali krkavci.

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

Na farmě Ekochov CMN v Měděnci v Krušných horách uhynulo podle prvoinstančního verdiktu od ledna do prosince 2021 nejméně 41 kusů dobytka. Krávy dlouhodobě strádaly, neměly dostatek jídla ani pití. Nikdo jim nezajistil veterinární péči ani základní ošetření a péči po porodu. Některá zvířata neměla podkožní ani vnitřní tuk, měla i poškozené orgány. Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách.

Rozsudek, který padl letos v dubnu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, byl již druhým v pořadí. První prvoinstanční verdikt vinil muže z úhynu stovek krav. Podruhé se soustředil pouze na prokazatelné případy, ke kterým byly pitevní protokoly. Podle těch hynul dobytek v důsledku celkového vyčerpání organismu, předtím dlouhodobě trpěl bolestí. Další zvířata ale mohla podle soudů zemřít přirozeným způsobem.

V horách uhynuly desítky zubožených krav. Ředitele farmy soud poslal do vězení

Hornův právník Radim Ober ve čtvrtek při čtení odvolání uvedl, že jeho klienta situace velmi mrzí. „Je to slušný farmář, který se stal obětí toho, že si nabral špatné zaměstnance,“ prohlásil. Před nástupem Hajzlera měl Horn podle advokáta skot vždy v pořádku.

Právník zároveň uvedl, že znalec se na farmě nebyl podívat. Nezhodnotil specifika chovu. Podobně se vyjádřila i Hajzlerova advokátka Katarzyna Krzysztyniak. Zdůraznila, že šlo o chov v přírodních podmínkách. Znalec u hlavního líčení řekl, že zvířata neměla dostatečný prostor, vystavena byla nadměrným bolestem a sociálnímu stresu.

Trestní oznámení podala kvůli chovu v nevhodných podmínkách, zanedbání veterinární péče, omezování výživy a napájení Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj. Provedla několik desítek pitev uhynulého dobytka, který skončil v kafilerii v Podbořanech na Lounsku.

O špatných podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ - obránci zvířat. Z kontroly veterinární správy v roce 2023 vyplynulo, že farma následně dala chov do pořádku.

3. dubna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Ústecký čert“ roky křísil ghetto, teď končí. Nemám sílu bojovat s úřady, říká

Premium

Třináct let pomáhal zvelebovat Předlice, romské ghetto v Ústí nad Labem. Teď Boris Rudý, svérázný muž známý výrazným tetováním a rohy, končí. Říká, že už nešlo dál pokračovat ve smysluplné práci,...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

Sklolaminát odvezli, zbývají autobaterie. Ze skládky v Jiříkově odeberou vzorky

Ze skládky v Těchanově, místní části Jiříkova na Bruntálsku, dnes odjel poslední kamion se sklolaminátovým odpadem, který tam navezla firma z Německa, která mezitím zkrachovala. V Jiříkově zůstalo 55...

18. září 2025  14:05

Posunovací vůz vjel do cesty nákladnímu vlaku, zastavily 13 metrů od sebe

Posunující železniční vůz ve Všetatech na Mělnicku ve čtvrtek dopoledne projel kolem návěstidla zakazujícího jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Soupravy zastavily 13 metrů od sebe. Škoda...

18. září 2025  12:22,  aktualizováno  13:51

Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Odvolací soud se začal zabývat případem úhynu skotu chovaného v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku. Prvoinstanční soud za to uložil bývalému řediteli společnosti Ekochov CMN Antonínu...

18. září 2025  13:08

V Děčíně zase hledí vzhůru. Ať je to do třetice finále, přeje si kapitán Pomikálek

Místo míče popadli lopaty, pytle a pomáhali skládat metráky uhlí. I touhle netradiční teambuildingovou akcí basketbaloví Válečníci utužovali partu a ladili se na nový ročník NBL.

18. září 2025  9:33

Areál poslední hnědouhelné šachty v Česku zbourají. Místo čeká výrazná proměna

Léta opuštěné budovy v areálu hlubinného dolu Centrum na Mostecku brzy padnou. Jedna z těžních věží ale zůstane jako technická památka. Zbourání unikne i jeden z obřích těžních strojů, který se stane...

18. září 2025  6:50

Baník - Teplice 1:1, domácí v dohrávce neudrželi náskok, z penalty srovnal Bílek

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, svůj zápas fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic dohráli. Utkání startovalo od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za nějž tehdy skóroval...

17. září 2025  16:45,  aktualizováno  18:52

V Litoměřicích otevřeli moderní porodnici. Rodičky si zvolí i barvu osvětlení

Rozsáhlou rekonstrukci má za sebou porodnice v Litoměřicích. Nastávající maminky se mohou těšit na nové, moderní prostory i špičkovou péči s důrazem na přirozený porod. Zdejší sály jsou nyní vybaveny...

17. září 2025  16:05

Škrcený Svoboda navštívil asociaci i seminář elitních sudích: Pískat budu dál!

Gesto na pochvalu. Sedmnáctiletého sudího Dominika Svobodu, kterého škrtil při zářijovém zápase dorostenců v Meziboří jirkovský trenér Lukáš Rusník, pozvala Fotbalová asociace České republiky (FAČR)...

17. září 2025  15:55

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:45,  aktualizováno  14:23

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Od jara mají bohatého majitele, v létě radikálně okysličily kádr, přesto fotbalové Teplice nerozkvetly. Po sedmi kolech první ligy mají jako loni jen tři body a hledají cestu z výsledkové mizérie....

17. září 2025  11:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

Potopená loď i bití klackem. Muže viní z útoku na porybného, u soudu hýří úsměvy

Okresní soud v Chomutově rozplétá okolnosti série útoků na člena rybářské stráže ze srpna 2023. Podle obžaloby rybář Petr Juráček nejdříve potopil loď patřící porybnému, o den později mu propíchal...

16. září 2025  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.