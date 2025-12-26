Pomáhá lidem odejít. Důležité je nebýt nábožensky dotěrný, říká kaplan z hospicu

Vánoční svátky křesťané slaví jako radostnou oslavu narození svého Spasitele, který se z nebeských výšin snížil do světa lidí, aby na vlastní kůži poznal jejich život. Radost z toho, že sám Bůh přichází k obyčejným lidem, je hlavním motivem křesťanských Vánoc.
Prožívání radosti z narození Božího Syna však někdy komplikují životní okolnosti, třeba umírání někoho blízkého. Ale i do těchto smutných chvil může prosvítat naděje radosti. Tak o tom uvažuje farář a kaplan Jiří Šamšula.
Vánoce jsou v křesťanském pojetí svátkem radosti z narození Vykupitele, který dává lidskému životu smysl a naději. Jak lze tuto radostnou zvěst (což je překlad řeckého EUANGELION) tlumočit lidem v hospicu?
Vždy to záleží na konkrétním člověku a situaci. Někomu je možné radostnou zvěst tlumočit explicitně nábožensky, tedy duchovním rozhovorem, modlitbou a čtením z Bible. U někoho naopak třeba jen mlčením a tím, že ho držím za ruku. A u někoho jiného může něco z té dobré zprávy zaznít, když si spolu povídáme o životě a já mu naslouchám a ptám se, co životě prožil. U lidí, kteří jsou v terminálním stádiu, tedy když je někdo v kómatu, jen sedím a jsem tam, aby nebyli sami. Už tato blízkost je pro druhého člověka tím nejdůležitějším, co v dané chvíli potřebuje.
Někteří jsou za svůj život vděčni, někteří docházejí k tomu, že neměli dostatek času na vztahy, protože byli příliš času v práci. To se objevuje hodně často.