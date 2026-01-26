Přečkala války i změny režimů. Schindlerova pletárna plete už skoro dvě století

V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost regionu. Schindlerova pletárna je výjimečná tím, že funguje nepřetržitě už od roku 1854 – tedy více než 170 let. Přečkala monarchii, války, proměny režimů i krizová období, která z mapy severních Čech vymazala desítky jiných textilních podniků. A přesto se tu pořád plete.
Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Punčochy ze Schindlerovy pletárny si objednávají i divadla nebo televize
Zaměstnankyně Schindlerovy pletárny při práci
Martin Veselík se svetrem vyrobeným v jeho továrně
Schindlerova pletárna
Původní výrobní program byl jasný: punčochové zboží. To, co bylo kdysi běžnou každodenností, se v Krásné Lípě stalo řemeslem, které se předávalo z generace na generaci. Postupem času se výroba rozšířila i na pletené oblečení, ale právě punčochy a jemná pletařina zůstaly jedním ze symbolů místní zručnosti a tradice, na kterou byl region dlouhá léta hrdý.

Zlom přišel ve chvíli, kdy se ukázalo, že bez silného impulsu může pletárna skončit stejně jako řada jiných provozů v pohraničí. Čtyři roky jezdil Martin Veselík z Litomyšle do Schindlerovy pletárny v Krásné Lípě zadávat zakázky pro svoji firmu Woolife.

A když se naskytla příležitost, rovnou fabriku s manželkou koupili a zároveň tak pletařské řemeslo na Šluknovsku zachránili. Veselík přitom otevřeně říká, že podobnou výrobu se snažil najít i jinde, ale marně: „Nikde v Čechách, na Slovensku, ani bližší střední Evropě jsme nic podobného neobjevili, až v Krásné Lípě se nám poštěstilo.“ A dodává, co pro něj bylo rozhodující: „Tady jsme našli řemeslo, pletárnu, která zvenku vypadá trochu zpustle, divoce, ale znalosti a dovednosti v pletařské práci se zde předávají z generace na generaci a jsou výjimečné.“

Jenže krátce nato přišel covid – období, které pro mnoho firem znamenalo brzdu, výpadky zakázek i nejistotu. V Krásné Lípě se ale místo zániku začal psát další díl dlouhé historie, protože pletárna dokázala obstát nejen díky tradici, ale hlavně díky kvalitě, kterou je možné nabídnout i v dnešní době.

Dnes pletárna vyrábí mimo jiné i profesní oblečení a její produkty se dostávají daleko za hranice regionu. Nejznámějším odběratelem pleteného oblečení, jako jsou svetry, šály či čepice, je švýcarská pošta, pro kterou zde vyrábějí kompletní oděvy přes 16 let. „Vyrábělo se zde oblečení pro stevardy a letušky Lufthansy. Produkce míří i na Letiště Praha či do řady módních značek. Punčochy značky Elite zná a nosí většina našich žen. Oblékají je i televizní moderátorky, objednávají divadla,“ říká Martin Veselík.

Schindlerova pletárna tak dnes není jen připomínkou minulosti, ale živým důkazem toho, že textilní tradice severu Čech nemusí zůstat zavřená v kronikách. „Je to kus historie, ale hlavně živé řemeslo, které má dnes i do budoucna co nabídnout,“ uzavírá Veselík.

