Na půl roku se přestěhuje do ghetta. Chci si to zkusit, říká poslankyně

Eva Fialová, poslankyně a ústecká radní, se na půl roku přestěhuje do Předlic.

„Mým motivem je přenášet zkušenosti do Sněmovny a kolegům o zdejších problémech vyprávět. Jejich názory jsou někdy opravdu mimo realitu a už mne nebaví poslouchat věci, které jsou naprosto zkreslené a často zavání i nálepkováním a rasismem. Za druhé si to chci zkusit, abych mohla mluvit z vlastní zkušenosti, co jsme zažila na vlastní kůži a oči,“ uvedla pro MF DNES Fialová.

Není to jen takové populistické gesto?

Není. Není před komunálními volbami. Velmi mne trápí situace, když se o těchto problémech strukturálně postižených krajů - Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého, který je na tom nejhůře - bavíme ve Sněmovně. Situaci ve vyloučených lokalitách řeší lidé od stolu z Prahy, jsou často mimo realitu a neptají se lidí, co by opravdu potřebovali. Proto jsem se rozhodla, že si to vyzkouším sama na sobě a pak vyvracet či potvrzovat tradiční mýty na sociálních sítích.

Jaké mýty máte například na mysli?

Například děti nechodící do školy. Ráda bych věděla, kolik se tam pohybuje takových dětí. Pak bych se mohla rodičů zeptat, z jakého důvodu jejich děti ve škole nejsou. Chci pak vědět, co je za tvrzením, že jsou zneužívány dávky.

Jak dlouho chcete v Předlicích žít?

Chci tam bydlet šest měsíců, abych Předlice zažila. Hlavně přes léto, protože to vnímám jako hlučnější období a období, kdy tam je nejvíce odpadků. Přes léto jsou zdejší lidé hlavně venku.

Nebojíte se, že by se vám mohlo něco stát?

Ne, ale slýchám to jako protiargument od známých. Že prý budu mít poničené auto nebo může dojít k fyzickému napadení. Já si to nemyslím. Hlavně chci s lidmi mluvit o jejich situaci, zjistit, jaká je tam bytová politika, co vnímají jako největší problém a zjistil, zda a jak zde probíhá terénní práce.

Když se nebojíte, představíte se místním jako radní města a poslankyně, nebo tu budete jako anonymní Eva Fialová?

Určitě se přestavím a nemyslím, že by to byla výhoda. Proč by měla?

Podle mne budou zdejší lidé ostražitější a odtažití a bude těžší proniknout do reality jejich života. Myslíte, že proniknete například až do tíživého problému lichvy, o které se ví, ale nedá se dokázat, protože zdejší lidé mlčí?

Možná lidé budou ostražitější, ale pokud uvidí opravdový zájem o místní problémy, každý rychle odhalí, že to myslím upřímně. Žije zde spousta starousedlíků, kteří o rozvoj Předlic mají zájem a s těmi je nutné navázat kontakt, protože jsou do budoucna nejvíce schopni se situací pomoci a motivovat ostatní, aby se ke svému okolí chovali ohleduplněji. A lichva? To je těžká kategorie. Nebudu říkat, že jsem schopná s ní něco udělat, neznám ani ty oběti. Ze strachu o sebe a své blízké se opravdu bojí o problematice mluvit a bez důkazů a svědectví se těžko někdo obviní. Doufám ale, že lichvu podaří díky zájmu alespoň eliminovat.

Proč jste si za krátkodobý domov vybrala Předlice a ne třeba ústecký Mojžíř?

Situaci v Mojžíři tak dobře neznám a je lepší začít tam, kde ji více znáte. Každá vyloučená lokalita má své vlastní mikroklima, které musíte poznat a na to zde musíte mít své zdroje. Sám jako politik nic nedokážete a bylo by to opravdu populistické gesto. Předlice vnímám jako kdysi velmi hezkou čtvrť, ať už z architektonického hlediska, nebo do budoucna jako strategickou oblast vzhledem k rozvoji jezera Milada. Jsem v kontaktu s některými majiteli domů, kteří jsou často označováni jako obchodníci s chudobou a tyto mýty bych ráda vyvrátila. Je to o tom, jakou mají zdejší majitelé nemovitostí najatou správcovskou společnost. Vidím Předlice jako místo s velkým potenciálem. Ale bude to běh na dlouhou trať...



Jste ve Sněmovně za vládní ANO. Proč se stěhujete do problémové čtvrti a raději se znalostí, jíž uvádíte, že máte, nebojujete za lepší život sociálně slabých tam, kde se tvoří, případně vylepšují zákony?

Situaci s kolegy konzultuji, hovořím s paní ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou řeším dotační tituly. Například v polovině dubna vláda vyhlásila dotační titul výstavba, který lze použít na výkup a opravu bytů ve vyloučených lokalitách, což tam původně nebylo a je to velký úspěch. V novele o revizi sociálních dávek je požadavek, aby se dospívajícím dětem nepočítala mzda z učilišť do příjmů rodiny. Dávky rodiny se pak o tento příjem krátily. Teenageři tak nyní nebudou odcházet ze škol, dostudují a budou mít větší potenciál na získání práce a neskončí na dávkách. To je také úspěch. Jde o přesnou definici sociálního standardu a měření všem stejným metrem. Nemyslím si, že naše společnost je silně rasistická, ale trpí nespravedlností systému. Jde o nastavení spravedlivého charakteru, o zásluhovost a snahu, aby pomoc dostávali handicapovaní, nemocní a lidé, kteří ji opravdu potřebují. Povedlo se také prosadit změnu insolvenčního zákona a do Sněmovny míří exekuční řád, který nově stanoví například nezabavitelné minimum. Tím dojde z velké části k tomu, aby se vyplatilo lidem nejen ze sociálně vyloučených lokalit vystoupit z šedé zóny ekonomiky a jít legálně do práce a nežít z existenčního minima nebo jiných sociálních dávek. Myslím, že vláda se velmi snaží, dlouhou dobu nikdo tuto problematiku neřešil a díky tomu je i tlak na rychlé řešení tím větší.



Chcete k sobě do bytu v Předlicích pozvat i jiné politiky, aby situaci viděli?

Určitě, spousta z nich dostane tuto nabídku. Ráda bych pozvala i známé osobnosti, především romské. Místní potřebují vzory, aby měli naději, že se situace zlepší. Kdokoli projeví zájem, může přijet na odpoledne nebo přespat. Pokud projeví zájem a třeba přespí na nafukovací matraci, velice ráda jim ráno uvařím kávu.

VIDEO: Vnitroblok v Předlicích je plný odpadků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už víte, kde přesně budete bydlet a jak velký byt budete mít?

Jsem domluvená, že nějaký byt 1+1 nebo 2+1 bude 1. června k dispozici. Vím jen, že bude někde v centru Předlic, aby to mělo význam. Zřejmě v ulici Prostřední nebo k ní kolmé.

Sociálně vyloučené lokality kvůli odpadkům trápí často potkani, švábi... Budete zde trávit veškerý volný čas a jezdit odtud přímo do Sněmovny, nebo občas kvůli hygieně zajedete do svého vlastního bytu? A vezmete si do Předlic i svůj nábytek?

Nějaký nábytek si pořídit musím, asi si vezmu postel nebo rozkládací gauč, stoleček, židle, ledničku, rychlovarnou konvici a lampičku. Parazitů se nebojím. Nebudu předjímat, co se může stát. Zvažovala jsem to měsíc, jsem připravena. Ale třeba to psychicky nezvládnu, anebo si naopak pobyt prodloužím.