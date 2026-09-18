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Od prezidenta či Reichela. Tepličan vydraží kravaty pro děti, sehnal cenné kusy

Jan Veselý
  6:47
František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž...

František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž výtěžek půjde na konto Dětského domova Tuchlov. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž...
František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž...
František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž...
František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž...
11 fotografií
Pětadvacet kravat známých osobností bude v pondělí 21. září v 18 hodin dražit František Erbert z Teplic. Výtěžek aukce, která se koná v Zahradním domě, je určen pro Dětský domov Tuchlov.

„Aukci koncipuji tak, že začnu dražit kravaty těch, kteří mají vztah k Teplicím, potom k našemu kraji a poté těch, kteří znamenají vrchol společenského žebříčku u nás. Jednotnou vyvolávací cenu jsem stanovil částkou 300 korun, nejmenší příhoz je pak 200 korun,“ vypočítává Erbert.

Podobnou aukci pořádá už podruhé, první byla před 16 lety v teplickém divadle.

Zájemci mohou nyní vydražit například kravatu prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše, už zesnulého primátora Teplic Jaroslava Kubery, guvernéra České národní banky Aleše Michla, předsedy Senátu Miloše Vystrčila nebo slavného hokejisty Roberta Reichla.

„Jako první budeme dražit kravatu světově uznávaného oftalmologa, pana profesora Pavla Rozsívala, který

byl v roce 1983 primářem v teplické nemocnici na očním oddělení,“ uvádí František Erbert.

František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž výtěžek půjde na konto Dětského domova Tuchlov.
František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž výtěžek půjde na konto Dětského domova Tuchlov. Zájemci mohou vydražit například kravatu prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše, už zesnulého primátora Teplic Jaroslava Kubery, guvernéra České národní banky Aleše Michla, předsedy Senátu Miloše Vystrčila nebo slavného hokejisty Roberta Reichla.
František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž výtěžek půjde na konto Dětského domova Tuchlov. V nabídce je i kravata baviče, moderátora a textaře Karla Šípa.
František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž výtěžek půjde na konto Dětského domova Tuchlov. Kravatu někdejšího předsedy Senátu a primátora Teplic Jaroslava Kubery poskytla jeho manželka, paní Věra. Že ji skutečně nosil, dosvědčuje snímek, kdy má tuto vázanku na sobě při návštěvě prezidenta Václava Havla v Teplicích.
11 fotografií

Majitelé kravat většinou připsali k vázankám nějaký příběh, anebo ho šlo vyčíst z obalu.

„Tedy prezident Pavel ho nenapsal, ale třeba pan Babiš sdělil, že kravata byla dárek k polskému předsednictví Evropské unie. Robert Reichel zase dal do aukce kravatu, kterou sám dostal od hokejového svazu po vítězství na olympiádě v Naganu v roce 1998 jako dárek. Kravatu pana Kubery poskytla jeho manželka, paní Věra. Že ji skutečně nosil, dosvědčuje snímek, kdy má tuto vázanku na sobě při návštěvě prezidenta Václava Havla v Teplicích,“ uvádí František Erbert.

„Další hodně zajímavé historky pak uslyší návštěvníci aukce,“ pokračuje. „Před dražbou každé kravaty osobnost stručně představím a představím i její význam v oboru, kterému se věnuje.“

Každý úspěšný dražitel pak dostane i kopii darovacího dopisu.

Kolik charitativní dražba pětadvaceti kravat vynese, nechce organizátor odhadovat, ale rád by zhruba 50 tisíc korun.

„Víte, nemusíte s osobnostmi, které kravaty poskytly, souhlasit, nemusíte je nutně mít rádi, ale můžete mít pěkný suvenýr a hlavně pomůžete dětem, které nemají úplně jednoduchou startovní čáru do života,“ uzavírá František Erbert.

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