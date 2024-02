KOMENTÁŘ: Dej si energiťák, ať ti klidně rupne pumpa!

Ten trenér vzteky málem přeskočil pět řad tribuny. „Zbláznil ses?! Co to piješ?! Chceš tu dostat infarkt?!“ řval na dvanáctiletého kluka. „Hned to vyhoď!“ přikazoval. „To mi ale koupila máma,“ oponoval hoch. V ruce při přestávce mezi fotbalovými utkáními držel plechovku energetického nápoje. „Ještě jednou něco takovýho vezmeš na zápas nebo trénink, tak končíš!“ pokračoval hlasitě trenér. Hochova máma na tribuně ani necekla. „Mně to ale, tréňo, nic nedělá,“ blekotal kluk a bylo zřejmé, že pro syna nepříliš bystré matky je popíjení energetického nápoje naprosto běžné.

Nemusíme se bavit o cukru, kterého je v některých plechovkách víc, než by třeba právě dvanáctileté dítě mělo zkonzumovat za týden.