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Můžu začít hořet, hlásil ženě elektromobil. Hasiči ho museli přesunout od lidí

  10:18
„Nebezpečí požáru! Okamžitě bezpečně odstavte a evakuujte vozidlo. Volejte...

„Nebezpečí požáru! Okamžitě bezpečně odstavte a evakuujte vozidlo. Volejte IZS!“ Takovou informaci měla majitelka na displeji svého elektromobilu. Proto zalarmovala hasiče. (4. září 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

Pět jednotek hasičů se sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou...
Pět jednotek hasičů se sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou...
Pět jednotek hasičů se sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou...
Pět jednotek hasičů se sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou...
7 fotografií
Pět jednotek hasičů se před pár dny sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. Protože se na místě nacházely stovky lidí, museli vůz přesunout na vzdálenější místo.

„Nebezpečí požáru! Okamžitě bezpečně odstavte a evakuujte vozidlo. Volejte IZS!“ Takovou informaci měla v pátek majitelka na displeji svého elektromobilu. Proto zalarmovala hasiče.

„Hasiči po svém příjezdu nejprve zapojili do nabíjecí zásuvky vozu emergency plug – zařízení, které elektromobil přepne do parkovacího režimu a zatáhne ruční brzdu,“ popsala jejich mluvčí Lucie Vyškrabková.

Pomocí transportních vozíků a vyprošťovacího auta pak přemístili elektromobil na bezpečnější místo vzdálené od hlavní budovy střediska, kde v tu dobu bylo zhruba 200 lidí.

„Nebezpečí požáru! Okamžitě bezpečně odstavte a evakuujte vozidlo. Volejte IZS!“ Takovou informaci měla majitelka na displeji svého elektromobilu. Proto zalarmovala hasiče. (4. září 2026)
Pět jednotek hasičů se sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. (září 2026)
Pět jednotek hasičů se sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. (září 2026)
Pět jednotek hasičů se sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. (září 2026)
7 fotografií

„Odpojili také autobaterii u řidiče tak, aby vozidlo zůstalo bez přísunu elektrického proudu,“ podotkla Vyškrabková s tím, že majitelka si následně zajistila odtah.

Jak celá událost dopadla, zda šlo o planou hlášku, či skutečné riziko, není jasné.

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