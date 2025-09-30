Po pádu z elektrokoloběžky je muž týdny v nemocnici. Jel opilý a bez řidičáku

Autor:
  6:09
Počet nehod elektrokoloběžek v Ústeckém kraji meziročně výrazně narostl. Zatímco loni jich bylo od začátku roku do konce letních prázdnin 42, letos se číslo ve stejném období vyšplhalo na 76. Pětapadesát lidí se zranilo lehce, pět těžce. Někteří řidiči přitom nemají na těchto strojích co dělat.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Nejvíce dopravních nehod bylo v letošním roce v okrese Chomutov, celkem 20. Z toho bylo 16 zaviněných řidičem elektrokoloběžky,“ říká policejní mluvčí Pavla Mašínová. Právě v tomto regionu řešili v srpnu policisté dvě nehody v odstupu několika dnů, které měly společné jmenovatele – alkohol a zranění.

„K první z těchto nehod došlo 8. srpna půl hodiny před půlnocí v Kadani,“ popisuje mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Na elektrokoloběžce jel 65letý řidič pod vlivem alkoholu, který nezvládl řízení a havaroval. Při pádu se zranil, musel být proto hospitalizován v nemocnici. „Přivolaní policisté s řidičem provedli dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 2,5 promile,“ přibližuje Glogovská.

Druhá nehoda se stala 17. srpna v Chomutově, tentokrát koloběžku řídil 26letý muž. I on havaroval kvůli nezvládnutému řízení. „Následně nadýchal hodnoty přesahující 1,5 promile alkoholu. Při nehodě utrpěl velmi vážné zranění, s nímž byl hospitalizován,“ doplňuje Glogovská s tím, že hospitalizace stále trvá.

Muž se vyboural na elektrokoloběžce, při vjezdu na chodník letěl přes řídítka

Policisté navíc ještě zjistili, že nejvyšší konstrukční rychlost havarovaných elektrokoloběžek činila 70 kilometrů v hodině. Glogovská podotýká, že podle platné legislativy je k řízení motorového vozidla, jehož konstrukční rychlost převyšuje 45 kilometrů v hodině, nutné řidičské oprávnění skupiny B.

„V obou zmíněných případech však provedené lustrace ukázaly, že ani jeden z mužů není držitelem řidičského oprávnění na žádnou skupinu motorových vozidel,“ říká Glogovská.

27. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

O trestu pro dotyčné muže zatím rozhodnuto nebylo. U nehody v Chomutově nemohlo být ukončeno prověřování kvůli zdravotnímu stavu řidiče, v případě kadaňské nehody soud podle policii dostupných informací ještě nerozhodl.

Postih za spáchané prohřešky je však nemalý. Řízení motorového vozidla, jak je na tyto elektrokoloběžky nahlíženo, s hladinou alkoholu v krvi vyšší než jedna promile je trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc došlo k dopravním nehodám.

„Podle zákona v tomto případě hrozí u soudu uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let, ale také peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ říká Glogovská. Postih hrozí podle zákona i za jízdu bez řidičáku.

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Policie řeší koloběžkářské prohřešky v rámci běžného výkonu služby i během dopravně bezpečnostních akcí. „Řidiči elektrokoloběžek bývají vyzýváni k podrobení se dechové zkoušce nebo k testu, zda nejsou ovlivněni omamnými či jinými psychotropními látkami,“ říká Mašínová.

V rámci dopravních kontrol policisté ověřují i kategorii elektrokoloběžky, tedy maximální konstrukční rychlost a také výkon. „V případě, kdy je na elektrokoloběžku dle kategorie nutné vlastnit příslušné řidičské oprávnění a řidič jej nevlastní, jedná se o přestupkové jednání,“ říká Mašínová. „Řidiči hrozí pokuta ve výši 25 tisíc až 75 tisíc korun a zákaz činnosti od 18 měsíců do tří let,“ upřesňuje.

29. června 2023

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Strážníka v pondělí odpoledne během standardní hlídky v Terezíně na Litoměřicku zaskočil nečekaný nález. V odvodňovacím kanále ležel člověk bez známek života. Na místo dorazily záchranné složky,...

29. září 2025  20:06

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.

29. září 2025  15:17

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce...

29. září 2025  14:44

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost....

29. září 2025  12:28

Nechceme no-go zónu, děsí nadále Tepličany plán města. To zatím přešlapuje

Nekonečný příběh hledání využití bývalé měnírny v teplických Trnovanech píše další kapitolu. Zastupitelé sice schválili odmítnutí už poskytnuté dotace na rekonstrukci, ale ve snaze využít areál v...

29. září 2025  9:26

Muž podle policie bodl v opilosti po hádce známého, za vraždu mu hrozí 20 let

Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a skončily úmrtím člověka. V noci ze soboty na neděli došlo podle vyšetřovatelů k vraždě na sídlišti v...

28. září 2025  18:19,  aktualizováno  29.9 9:03

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům....

28. září 2025  17:38

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

Pardubičtí fotbalisté se od poslední příčky neodpoutali. V 10. kole Chance Ligy remizovali v Teplicích 0:0. Domácí tým nevyhrál poosmé v řadě, Východočeši zůstali v ligové sezoně i po 9 zápasech jako...

28. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:13

Šampionky narazily. Most musí v Evropské lize gumovat ztrátu na Francouzky

Šestibrankové manko budou gumovat házenkářky Mostu v odvetě 2. předkola Evropské ligy. Na palubovce francouzského Besanconu v sobotu padly 28:34 po vyrovnaném prvním poločase, druhý zápas se hraje na...

28. září 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.