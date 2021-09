Ústí zaspalo s nákupem elektřiny, rozpočet může přijít o desítky milionů

Ústí sice chtělo koupit elektřinu na další dva roky již v dubnu, ale magistrátní technik vybral podle všeho špatnou burzu a dražší elektřinu tak město koupilo až nedávno, konkrétně 1. září. To už ceny oproti jaru vzrostly.

Zatímco letos v lednu se elektřina na burzách prodávala kolem 1 050 korun, v březnu již megawatthodina (MWh) stála kolem 1 400 korun a v polovině září je cena 2 673 korun za MWh. Za nárůstem je více faktorů, tím nejvýraznějším je zdražení emisních povolenek pro firmy.

Chybu, která bude mít výrazný dopad na rozpočet města, řešili tento týden ústečtí zastupitelé. Problém je zaskočil.

„Na rozpočet města to bude mít určitě významný dopad, podle mých hrubých přepočtů si troufnu odhadnout, že částka ročního navýšení energií bude kolem 50 milionů korun. Bude to mít vliv na omezení investic i oprav. Na jaře byla cena cena kolem 1 600 korun a město má vysoutěženou cenu například ve vysokém tarifu za 2 300 korun. Informace o růstu cen všichni znají z médií. Magistrát měl okamžitě v březnu vyhlásit soutěž na dodávky energie, nebo zafixovat ceny u stávajícího dodavatele. Je to prošvihnutá příležitost,“ rozčílila se bývalá náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

„To je strašné. Nám chybí peníze, a když chceme několik tisíc na opravy, tak nejsou. A nyní přijdeme o tak ohromné částky,“ zlobila se další opoziční zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Ústí platí elektřinu nejen pro magistrát, ale také pro školy, domovy seniorů, sociální služby, dopravní podnik, plavecký nebo zimní stadion a také třeba za osvětlení města.

Primátor: Jestli pochybení, pak celé rady

Zastupitelé ze špatného nákupu elektřiny viní náměstkyni primátora pro finance a investice Evu Outlou. Primátor ji však brání. „Jestli došlo k pochybení, tak celé rady,“ reagoval Petr Nedvědický.



Podle něj město zatím vždy ceny energie na burze soutěžilo na přelomu září a října. „V tomto roce jsme tlačili v okamžiku, kdy jsme začali vnímat informace o nárůstu ceny, protože jsme se báli strmého růstu cen. Mám k dispozici stanovisko firmy, která uvádí, že skutečně pro tento rok nebyly předvídatelné ceny energií. Velmi těžko v tuto chvíli říci, kdo za to může,“ sdělil Nedvědický.

Pokud jde o letošek, tak magistrát poprvé cenu soutěžil na pražské burze. Podle primátora to měl na starosti „energetik“. Jaký a odkud, už nikdo z magistrátu nechtěl sdělit. Následně však město zjistilo, že na pražské burze není možné požadované množství energie ani koupit.

„Jednala o tom mimořádná rada a okamžitě jsme pověřili energetika, aby připravil nové výběrové řízení na Českomoravské komoditní burze v Kladně, se kterou máme historické zkušenosti,“ přiblížil Nedvědický.

Nepochopitelná prodleva

V letošním roce město za jednu MWh platí firmě Centropol 1 329 korun. Vysoutěžená cena na příští dva roky od Centropolu, Veolie a Pražské energetiky se pohybuje v rozpětí od 2 100 do 2 700 korun, záleží, zda jde o elektřinu maloodběrovou, silovou nebo tu na osvětlení ulic. Průměrná cena tak je 2 234, což je ohromné navýšení.

„Odhad, jaké bude navýšení ceny do rozpočtu, město v tuto chvíli nemá. Největším odběratelem elektrické energie je náš dopravní podnik, který převzal i veřejné osvětlení. Rozhodli jsme, že příště bude do burzovní soutěže vstupovat za město s plnou mocí,“ dodal primátor.

Podle Nechybové je hlavně nepochopitelné zpoždění v burzovní soutěži. „Pokud říkají, že už v dubnu začali soutěžit cenu na burze, tak já opravdu nechápu tu prodlevu, že se cena podařila vysoutěžit až v září,“ dodala Nechybová.

Jiná města v kraji cenu energií soutěžila podstatně dřív než Ústí, například Litoměřice si cenu zafixovaly na konci minulého roku a za jednu MWh tak město bude v dalších letech platit 1 322 korun, což je dokonce méně než Ústí platí letos.

„I my jsem ceny ukormidlovali dobře, na burze v Kladně jsme soutěžili v době, kdy ceny byly přijatelné, o polovinu nižší, než jsou dnes,“ uvádí také děčínský primátor Jiří Anděl (ANO).