Konečně otevřená Edmundova soutěska láká tisíce turistů. Na loďkách byla i svatba

  13:55
Zájem o plavbu Edmundovou soutěskou v Národním parku České Švýcarsko je obrovský. Atrakce, která se po obrovském požáru v roce 2022 otevřela teprve před několika týdny, přilákala o letních prázdninách přes čtyři tisíce turistů. Oblíbenost soutěsky potvrzuje i fakt, že se na lodičkách dokonce konala svatba.
Edmundovu soutěsku, v níž Hřensko provozuje plavbu na lodičkách, navštívilo od 19. července do konce srpna 4 043 lidí.

Soutěska se letos otevřela veřejnosti poprvé od obřího požáru v létě roku 2022. Zatím je denně otevřená ve zkušebním režimu, v závislosti na dobrém počasí, pro několik desítek lidí. V červenci se soutěskou plavilo 1 200 lidí, v srpnu pak 2 843.

Lístky jsou k dostání v infocentru v budově obecního úřadu. První den stáli lidé ve frontě od brzkých ranních hodin, na některé se nedostalo. Na loďku mohlo vyrazit až 50 lidí, tehdy se díky velmi dobrému počasí kapacita mírně navýšila.

Jizvy po požáru Českého Švýcarska se hojí. Cháronovo bidlo zase čeří vody Kamenice

Nyní se na soutěsku denně dostane 150 až 180 turistů. „Už jezdili i dva převozníci, dvě lodičky,“ uvedla starostka Kateřina Horáková (Soutěsky věc veřejná, věc neprodejná), která je s návštěvností spokojená.

Na loďkách na říčce Kamenici se uskutečnila také první svatba a hlásí se i další zájemci z řad snoubenců. Soutěska by měla být v provozu do konce října. Záležet bude na počasí.

Zřejmě příští rok plánuje Hřensko spustit pro výletníky rezervační systém.

Dřevorubci likvidují suché stromy

Obec také chce další bezpečnostní zásahy kvůli tomu, že přetrvává riziko pádu stromů.

Těžba suchých stromů momentálně probíhá v nedaleké Ferdinandově soutěsce, která není turistům přístupná. Práce by měly skončit do 30. září.

Dřevorubci těží dřeviny, které by mohly spadnout do koryta řeky Kamenice a působit problémy v případě záplav. Na těžbě se podílí Národní park České Švýcarsko a Lesy ČR, které se starají o území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Suché smrky zůstaly v soutěsce po kůrovcové kalamitě. „Protože tam nevede turistická stezka, nechali jsme stromy stát. Po čase se některé vzpamatovaly, jiné uschly, ty teď odstraňujeme, aby netvořily při pádu do řeky překážky při velké vodě,“ přiblížil mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Postup je obdobný jako podél Kamenice u Hřenska před otevřením Edmundovy soutěsky pro turisty. Na 80 stromů tam pokáceli dřevorubci už před rokem. Stromy zasažené kůrovcem nebo poškozené při požáru vytipovali zástupci parku, povodí a obce. Při deštích loni v září panovala v příhraniční obci obava právě ze vzedmutí hladiny a toho, co by napáchalo dřevo podél vody nebo v ní.

Požár v Českém Švýcarsku

