Konec zabillboardovaného divadla, filmový klub pro kino. Nový šéf kultury chystá změny

Autor:
  8:10
Po více než čtvrt století dochází v čele Domu kultury Teplice ke střídání vedení. Od ledna se nové funkce ujme Petr Šíla, dosavadní ředitel zdejší botanické zahrady. Ve vedení kulturní instituce, pod kterou spadá i Krušnohorské divadlo a historický palác Zahradní dům, nahradí Přemysla Šobu. „Kultura nás v Teplicích definuje. Máme co nabídnout – a já chci, aby to bylo vidět i slyšet,“ říká v rozhovoru Petr Šíla.

Od ledna 2026 bude za kulturu v Teplicích odpovědný Petr Šíla. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Proč jste se rozhodl přihlásit do konkurzu na ředitele kulturního domu a teplického divadla?
Protože mám rád výzvy a kultura je pro Teplice klíčová. Vnímám, že město má bohatou historii i současný potenciál, který si zaslouží větší prostor. Po letech práce v botanické zahradě, která je nyní stabilizovaná a má jasný plán rozvoje, cítím, že nastal čas věnovat se nové misi.

Proč došlo k vypsání konkurzu?
Vypsání konkurzu je rozhodnutím zřizovatele (magistrát – pozn. red.). Letos na jaře probíhal proces, kdy všichni ředitelé městských příspěvkových organizací v Teplicích prezentovali své dosavadní výsledky a vize na další období. Je to dobrý způsob, jak se vyhnout stagnaci, a také dobrá příležitost, kdy si každý sám v sobě může ujasnit, jestli má dostatek chutě, energie a nadšení věci posouvat dál a rozvíjet je.

Jste také zastupitelem města. Nevidíte v tom tak trochu střet zájmů?
O řízení příspěvkových organizací rozhoduje rada města, ve které nepůsobím. Politicky tak do chodu městských institucí nijak nezasahuji. Navíc se v tomto ohledu pro mě nic nemění – už nyní působím jako ředitel příspěvkové organizace a zároveň jako zastupitel. Vnímám to spíše jako dobrou příležitost podílet se na tvorbě strategických dokumentů, pracovat ve výborech a komisích. Momentálně působím ve výboru pro cestovní ruch, který považuji za klíčovou oblast rozvoje města, úzce spjatou právě s kulturou.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle v Domě kultury a v divadle?
Do funkce nastupuji začátkem nového roku a v prvních týdnech se chci především osobně setkat s každým zaměstnancem a dobře se zorientovat v tom, kdo na čem pracuje, co ho trápí a kde se může rozvíjet. Na základě těchto rozhovorů nastavím vnitřní strategii instituce – protože rozvoj organizace bez rozvoje lidí není možný. A to se netýká jen platových podmínek, ale i pracovního prostředí.

Současně se chci detailně seznámit s technickým stavem všech tří objektů, které Dům kultury spravuje – tedy samotného Domu kultury, Krušnohorského divadla a Zahradního domu. Vím, že do dvou budov zatéká, tudíž bude nutné stanovit priority oprav. V divadle město dlouhodobě plánuje rekonstrukci některých prostor, ale zatím nebyl vypracován projekt – tomu bych se také rád věnoval.

Program na příští sezonu je již naplánovaný, ale rok 2027 bude již možné poněkud inovovat – zachovat to, co funguje, přidat moderní, atraktivní formy, které oživí prostor. Plánuji několik testovacích akcí, na kterých se ověří, jak teplické publikum reaguje na různé typy projektů. Zlepšit se může i komunikace na sociálních sítích – program by se měl dostat ke každému potenciálnímu divákovi.

Osobně bych také rád omezil množství plakátů na budově divadla. Teplice si podle mě nezaslouží „zabillboardované“ divadlo. A konečně – chci více spolupracovat s místními spolky, školami a jednotlivci. Koncem ledna nebo v únoru plánuji uspořádat setkání všech, kdo se v Teplicích věnují kultuře, a představit jim svou koncepci osobně.

Dům kultury je známý také díky kinu Květen, které v posledních letech trpí nízkou návštěvností kvůli konkurenci multikina v Galerii Teplice. Jak chcete návštěvnost zvýšit?
Souhlasím, že je potřeba zamyslet se nad koncepcí programu kina. I když je cenově dostupnější než multikino, nemyslím si, že je správné promítat stejné filmy. Vidím spíš potenciál ve filmovém klubu – nabídnout snímky, které nejsou běžně dostupné, a doplnit projekci o debatu s hosty, kteří k věci mají co říct. Kino může sloužit i k edukaci, například pro školy, které zde mohou pořádat tematické projekce a přednášky. Chci, aby se kino stalo místem zážitku, ne jen promítacím sálem. Do budoucna bych rád, aby se v Domě kultury a divadle objevily i vlastní projekty – činohra, opera a další formy, které oživí kulturní scénu.

Jak bude vypadat dramaturgie divadla? Zůstanete u odlehčenějších zájezdových komedií, nebo dostanete třeba do Teplic nějaká známá a kritikou respektovaná divadla typu Dejvického? Je to reálné?
Rád bych, aby program byl pestřejší. Nyní funguje systém předplatného a tzv. Bonuska, na čemž chci stavět. Moje představa je zachovat oblíbené pořady, ale zároveň posílit nabídku titulů pro náročnější publikum – jako jsou například inscenace Dejvického divadla – a postupně přidávat i vlastní projekty. Chci navázat na vše, co funguje. Pokud jsou představení vyprodaná a mají úspěch, nemá smysl to měnit. Ale tam, kde se program dlouhodobě nepotkává s diváky, rád nabídnu něco nového.

Změny se daří, i když je to náročné, hodnotí loňský rok šéf botanické

Dům kultury je také pořadatelem tradičního Zahájení lázeňské sezony. Plánujete v této akci nějaké změny? Neuvažujete třeba o tom, že nějaký koncert by byl placený, a tím by sem mohla přijet nějaká superatraktivní kapela?
Zahájení lázeňské sezony je velká událost, která má své příznivce i odpůrce. Vnímám, že část obyvatel v ten víkend raději odjíždí, zatímco jiní se na akci těší. Proto bude důležité otevřít širší debatu a najít kompromis. Nemyslím za každou cenu zůstat u stejného konceptu jako doposud. Nemusí zůstat jen u kolotočů, stánků a velkých koncertů, které najdeme všude. Můžeme připomenout i historický a komunitní kontext celé události. Pokud jde o placení, tak nesouhlasím, protože se jedná o oslavu města.

Co přesně znamená: nezůstat za každou cenu u stejného konceptu?
Mám tím na mysli posun od klasického pouťového modelu směrem k formátu, který lépe odpovídá charakteru Teplic. Historický kontext můžeme zdůraznit nejen tradičním průvodem a žehnáním pramenů, ale také tematickými bloky, které připomenou slavné návštěvníky města. Jednou z dalších možností je otevřená scéna, kde by se střídali hosté z různých oblastí. Takový formát by přinesl pestrost, podpořil dialog a dal celé akci nový, živý rozměr.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka,...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Konec zabillboardovaného divadla, filmový klub pro kino. Nový šéf kultury chystá změny

Petr Šíla je aktivní i v politice, v roce 2018 kandidoval v komunálních volbách...

Po více než čtvrt století dochází v čele Domu kultury Teplice ke střídání vedení. Od ledna se nové funkce ujme Petr Šíla, dosavadní ředitel zdejší botanické zahrady. Ve vedení kulturní instituce, pod...

15. listopadu 2025  8:10

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Pozdvižení ve vesnici. Místní se do politiky nehrnou, objevili se kandidáti odjinud

Brodec na Lounsku.

Obec Brodec na Lounsku s necelými 90 stálými obyvateli už tři roky postrádá zvolené zastupitelstvo a řídí ji státní úředník – místní se totiž do komunální politiky nehrnou. Přestože se schylovalo k...

14. listopadu 2025  17:09

Pomikálkův sezonní rekord: Motivace proti Ústí je velká, ale nevraživost nechci

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Tomáš...

Možná i štiplavá slova ústeckého šéfa Tomáše Hrubého o basketbalových Válečnících z Děčína vyhecovala jejich kapitána Tomáše Pomikálka k nejlepšímu výkonu sezony. Rivala Slunetu v letošním...

14. listopadu 2025  14:11

Pecháček si nos nechal rovnat bez narkózy: Chytil jsem se židle a...

Ústecký Adam Pecháček v masce.

V obličejové masce vypadá jako Zorro, ale když mu bez umrtvení rovnali zlomený nos, trpěl jako don Quijote. Ústeckého basketbalistu Adama Pecháčka však stejně tak bolí i porážky – jako ta poslední...

14. listopadu 2025  9:43

S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

Drogový dealer prodával pervitin při venčení psa na náměstí ve Varnsdorfu

Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce drog ve Varnsdorfu na Děčínsku. Po několikaměsíčním vyšetřování zadrželi osmašedesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který je...

14. listopadu 2025  8:49

Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo...

Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z...

14. listopadu 2025  6:47

Interligový šlágr ovládly házenkářky Mostu. V tabulce poskočily před Kynžvart

Most, 3. 5. 2025, DHK Baník Most - Slavia Praha, 1. finále play off české části...

Házenkářky Mostu vyhrály v 9. kole interligy 35:33 na hřišti Kynžvartu a posunuly se před soupeřky na pozici nejlepšího českého týmu v soutěži. Úřadující mistryně si připsaly čtvrté vítězství za...

13. listopadu 2025  19:15

Když se u nás chlapi poperou… Fanoušci Žernosek klubu zaplatili pokutu za bitku

Fotbalisté Sokola Malé Žernoseky při děkovačce s fanoušky.

Nejdřív hřích, teď vykoupení. Fanoušci Malých Žernosek se složili na pokutu, kterou klub dostal po jejich nechutné hromadné rvačce s příznivci domácích Travčic v srpnovém zápase 8. ligy....

13. listopadu 2025  14:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...

13. listopadu 2025  13:30

Zběsilá jízda řidiče autobusu. Kličkoval a nezvládl ani dýchnout. Policie ho obvinila

Řidič autobusu měl 2,66 promile, nadýchal až napočtvrté.

Policie obvinila řidiče, jenž v polovině srpna usedl silně opilý za volant autobusu RegioJet na lince z Prahy do Loun. Cestující tehdy prožili opravdová muka. Kličkující šofér podle svědků jel...

13. listopadu 2025  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.