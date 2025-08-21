Teplice hledají po 25 letech nového šéfa Domu kultury, současný končit nechce

„Město Teplice jako zřizovatel Domu kultury se rozhodlo, že na místo ředitele vypíše nové výběrové řízení. Já se ale do tohoto konkurzu přihlásím,“ říká Přemysl Šoba.
„Jako zřizovatel jsme se v radě města rozhodli o výměně na této pozici, pan ředitel tam už přeci jen byl dlouhou dobu,“ popisuje náměstek primátora Petr Kohout (ANO), jenž má kulturu v gesci.
Rada města ke svému rozhodnutí dospěla poté, co nechala ředitele svých příspěvkových organizací představit jejich vize a plánovaný posun institucí na dalších pět let. Svůj pohled do budoucna tedy prezentoval i Šoba. A politiky podle všeho nenadchnul.
„My jsme měli jinou představu, kam by tato příspěvková organizace měla směřovat. Myslím, že specifikovat to není nutné. Takto je to dostatečně výmluvné. Dům kultury Teplice má na starosti kulturu v našem městě a my jako zřizovatel máme jinou představu, co se týče rozvoje i personálního zajištění této organizace. Proto se rada města rozhodla, že na toto místo vypíše výběrové řízení,“ vysvětluje Kohout.
Rozhodnutí rady je pro některé překvapením, například pro opozičního zastupitele Hynka Hanzu (ODS), který byl v minulém volebním období primátorem a až do letošního ledna náměstkem primátora.
„Rada města, ve které má poslední tři roky většinu ANO, se v současnosti tváří, že tam jsou nově. Už dříve proběhlo prověřování pana ředitele Šoby, tehdy však byli členové rady s jeho vedením uspokojeni. Pan Šoba navíc nedávno prošel poměrně složitým obdobím rekonstrukce kulturního domu a na můj podnět nechal vypracovat i nový vizuál a nový grafický manuál, který Dům kultury přivedl do 21. století. Nedokážu hodnotit, proč radní rozhodli o vypsání výběrového řízení na nového ředitele, ale je to jejich odpovědnost a jejich svědomí. Pro mě je to však docela paradoxní,“ říká Hanza.
Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci podávat do 29. srpna. Vítěz konkurzu se má funkce ujmout 1. října.