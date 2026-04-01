„Chceme vrátit ekonomickou aktivitu a život člověka zpátky do míst, kde historicky po desítky i stovky let probíhala těžba. Do budoucna zde ale bude realizována prostřednictvím jiných ekonomických aktivit,“ uvedl Pavel Farkač ze společnosti Sev.en Inntech, která spadá do skupiny Sev.en, jež areál vlastní.
Proměna místa začne v nadcházejících měsících, kdy dojde k demolici části stávajících objektů a k celkovému „vyčištění“ areálu. Současně se počítá s masivní investicí do infrastruktury.
„Postaráme se o to, aby byl areál uklizený a vybavený dostatečně kapacitními inženýrskými sítěmi – ať už jde o energetiku, vodu nebo kanalizaci. To vše chceme zajistit do roku 2027,“ popsal Farkač s tím, že bez této přípravy by nebylo možné přilákat nové investory.
Právě ti mají hrát v budoucnosti lokality zásadní roli, měli by zde totiž postavit nové objekty. V plánu je vznik výrobně-skladovacích prostor, jejich budování by mohlo začít už na začátku roku 2028.
Areál má nabídnout zázemí pro firmy zaměřené na moderní technologie, výzkum i průmyslovou výrobu. Výběr konkrétních projektů proběhne formou veřejné soutěže.
Dále se má areál Centrum stát významným uzlem moderní, bezemisní energetiky, a to především díky rozvoji vodíkových technologií. Ve spolupráci s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně zde vznikne zázemí pro výzkum i praktické využití vodíku.
„Do konce roku 2027 tady chceme vybudovat středně velký elektrolyzér (zařízení pro výrobu vodíku pomocí elektřiny a vody, pozn. red.) v komerčním měřítku,“ nastínil Pavel Farkač.
18. září 2025
Kromě toho chce Sev.en v lokalitě do konce roku 2027 vybudovat ještě bateriové úložiště a fotovoltaické elektrárny. Areál by tak měl být energeticky soběstačný.
Fotovoltaické panely budou navíc umístěny třeba i na hladině přilehlé vodní plochy. „Bude to největší plovoucí fotovoltaika doposud uvedená do provozu v České republice. Je to symbol toho, jakým způsobem se energetika proměňuje,“ doplnil Farkač.
Proměna areálu Centrum má vyjít na 300 milionů korun, přičemž v ceně jsou započítané i blížící se demoliční práce.
Peníze na transformaci místa půjdou z více zdrojů. Významnou roli hraje například Operační program Spravedlivá transformace, který podporuje přeměnu uhelných regionů. Investice ze strany Sev.en pak činí desítky milionů korun.
„Věříme, že ekonomická aktivita se tady nezhasne, ale začne se znovu rozvíjet,“ doplnil Farkač.