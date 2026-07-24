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Vzrostlé ustoupily opravě, nové ničí sucho. Stromy doplácí na jednoduché řešení

Pavel Křivohlavý
  7:01
Stromy v Duchcovské ulici v Teplicích (23. července 2026)

Stromy v Duchcovské ulici v Teplicích (23. července 2026) | foto: Jan Veselý, MF DNES

Stromy v Duchcovské ulici v Teplicích (23. července 2026)
Stromy v Duchcovské ulici v Teplicích (23. července 2026)
Stromy v Duchcovské ulici v Teplicích (23. července 2026)
Stromy v Duchcovské ulici v Teplicích (23. července 2026)
5 fotografií
V Duchcovské ulici v Teplicích opět trpí stromy. Před dvěma lety vzrostlé stromy ničily zuby motorových pil, aby pod jejich kořeny mohlo být opraveno potrubí, a nyní mladé nově vysazené stromy ničí sucho. Lidé, kteří přede dvěma lety chtěli ochránit vzrostlé stromy, neuspěli. Pily a bagry měly přednost. Jako naději dostali místní přislíbenou novou výsadbu, zda však mladé stromy přežijí, je otázkou.

Jak konkrétně vypadá situace mladý stromů v Duchcovské ulici magistrát v poslední době nezkoumal. V obecné rovině má ale vedoucí odboru životního prostředí teplického magistrátu Dagmar Teuschelová za to, že situace nemusí být tak špatná, jak se na první pohled může zdát a jak místní upozorňují.

„V takto suchém létě mladé stromy nebudou úplně dobře prosperovat, ani když se budou zalévat sebevíce. To však neznamená, že v září nebo říjnu, když začnou být lepší povětrnostní podmínky, se život stromů zlepší. To je dlouhodobá zkušenost,“ vysvětluje Teuschelová s tím, že ve velkém suchu se některé stromy brání tím, že listí shazují. Je to jejich přirozený obranný mechanismus.

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Místní přitom upozorňují, že právě v suchém létě mladé stromy s kmeny o průměru několika centimetrů nikdo nezalévá. „I proto, že se Duchcovská neustále kvůli různým opravám zavírá a neprojede tu kropicí auto. Stromy nemají vaky na vodu, radnice na to kašle,“ uvedla jedna z žen, která na Duchcovské bydlí. Hned několik lidí poslalo snímky uschlých stromů do redakce.

„Kdyby se vzrostlé stromy nevykácely, jejich velký kořenový systém by je ochránil i v takovémto suchém létě,“ říká pan Jaroslav při pohledu na schnoucí mladé stromky.

Mnoho stromů v Duchcovské ulici připravila o život rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Nabízí se otázka, zda situace nešla vyřešit jinak, než likvidací zeleně. „Nejsme zlí vodaři, kteří dávají trubky pod stromy. Doplácíme však na to, že někdo stromy zasadil nad kanalizaci, aniž by respektoval ochranné pásmo. A když se pak kanalizace musí opravit, velice složitě řešíme, jak to udělat. Někde to lze provést bezvýkopovou technologií, což je však velmi drahé. Další možností, je přeložení kanalizace, což ale často nelze. A tak se to řeší pokácením stromů, vykopáním kanalizace a náhradní výsadbou,“ říká mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Místní lidé se podivují nad tím, proč se nová kanalizace nedává pod silnici. Tam by nebylo nutné žádné stromy kácet a stačilo by pouze udělat výkop, položit vedení a zasypat. Při výkopových pracích se tak jako tak musí provoz na silnici uzavřít. Stará kanalizace by vzrostlým stromům nijak nevadila a mohly by dále růst nad ní.

Aktuálně se také řeší Bulharská ulice, kde se chystá výměna inženýrských sítí a místní si stěžují. Jak jinak – na chystané kácení desítky let starých stromů.

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„Prý staré lípy nahradí novými javory. Proč ale sítě nevedou pod silnicí a stromy u domů nenechají růst. Na upozornění, že stromy nejsou nemocné, jen uvedli, že jistě budou kořeny zasahovat do výkopů,“ sdělil jeden z obyvatel Bulharské.

Položit kanalizaci v novém místě však není tak jednoduché.

„Ideální je vést nové vedení ve stávající trase, je to nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší. Na vedení ve stávající trase totiž není potřeba tolik různých povolení a papírování. Pokud se vedení vymísťuje někam jinam, je nutné projít celým kolečkem územních rozhodnutí a stavebních povolení a jednání se správci komunikací, což stavbu velice zdržuje. Navíc záleží také na tom, zde se například pod vozovkou nevedou další sítě, což situaci také komplikuje,“ popisuje Böhme.

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