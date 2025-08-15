Křeslo, na kterém zemřel Casanova. Zámek po opravě otevírá „proutníkův“ okruh

Pavel Křivohlavý
  17:22
První zájemci mohou v sobotu 16. srpna na zámku v Duchcově na Teplicku navštívit nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. Stane se tak u příležitosti výročí narození Giacoma Casanovy, jenž tu pobýval v posledních letech života.

„Nově zrekonstruovaný okruh věnovaný památce Giacoma Casanovy otevíráme v roce třísetletého výročí jeho narození. Návštěvníky čeká několik zajímavých překvapení, uvidí například nově zrestaurované originální autentické křeslo, na kterém Casanova naposledy vydechl,“ říká kastelán státního zámku Duchcov Bedřich Hrabovský.

Zámek v Duchcově. (srpen 2025)
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. (15. srpna 2025)
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. (15. srpna 2025)
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. (15. srpna 2025)
Původní expozice sloužila 35 let a její stav už nebyl dobrý. Nedávno navíc při opravě střechy do výstavních místností zateklo, což poškodilo výmalby.

„Při průzkumu historických vrstev se však podařilo zjistit, jaká byla barevnost místností v době, kdy v nich přebýval a pracoval Casanova. To ještě umocňuje autentický dojem,“ popisuje kastelán.

Návštěvníci se mohou těšit také na nově zrekonstruované parketové podlahy, ze kterých se podařilo odstranit nevhodné epoxidové nátěry z 60. let minulého století. Sály doplňují také nově ušité dobové závěsy.

„Rekonstrukce probíhala rok a půl, vyšla na milion korun a týkala se čtyř místností. Jedná se Casanovovu pracovnu, ložnici, salónek a knihovnu. V místnostech sice dříve už nějaký mobiliář byl, ale v průběhu času jsme museli některé kusy nábytku v rámci scelování fondů vrátit. Například pracovna už vůbec nepůsobila dojmem pracovny. Nyní jsme místnosti doplnili o vhodné mobiliární kusy, aby plnohodnotně dostály svému významu,“ vypráví Hrabovský.

Benátský spisovatel, intrikán, špión, diplomat, osvícenský vzdělanec Giacomo Girolamo Casanova přišel na duchcovský zámek roku 1785 a žil zde až do své smrti v roce 1789. Poslední roky svého života zde strávil jako knihovník a napsal zde i své paměti nazvané Historie mého života.

