„Nově zrekonstruovaný okruh věnovaný památce Giacoma Casanovy otevíráme v roce třísetletého výročí jeho narození. Návštěvníky čeká několik zajímavých překvapení, uvidí například nově zrestaurované originální autentické křeslo, na kterém Casanova naposledy vydechl,“ říká kastelán státního zámku Duchcov Bedřich Hrabovský.
Původní expozice sloužila 35 let a její stav už nebyl dobrý. Nedávno navíc při opravě střechy do výstavních místností zateklo, což poškodilo výmalby.
„Při průzkumu historických vrstev se však podařilo zjistit, jaká byla barevnost místností v době, kdy v nich přebýval a pracoval Casanova. To ještě umocňuje autentický dojem,“ popisuje kastelán.
Návštěvníci se mohou těšit také na nově zrekonstruované parketové podlahy, ze kterých se podařilo odstranit nevhodné epoxidové nátěry z 60. let minulého století. Sály doplňují také nově ušité dobové závěsy.
„Rekonstrukce probíhala rok a půl, vyšla na milion korun a týkala se čtyř místností. Jedná se Casanovovu pracovnu, ložnici, salónek a knihovnu. V místnostech sice dříve už nějaký mobiliář byl, ale v průběhu času jsme museli některé kusy nábytku v rámci scelování fondů vrátit. Například pracovna už vůbec nepůsobila dojmem pracovny. Nyní jsme místnosti doplnili o vhodné mobiliární kusy, aby plnohodnotně dostály svému významu,“ vypráví Hrabovský.
Benátský spisovatel, intrikán, špión, diplomat, osvícenský vzdělanec Giacomo Girolamo Casanova přišel na duchcovský zámek roku 1785 a žil zde až do své smrti v roce 1789. Poslední roky svého života zde strávil jako knihovník a napsal zde i své paměti nazvané Historie mého života.