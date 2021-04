Duchcov se bál ubytovny, bývalé učiliště předělá na bydlení pro seniory

„Požádali jsme o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Pokud ji získáme, zahájení prací proběhne ještě letos v říjnu,“ potvrdil duchcovský starosta Zbyněk Šimbera (ČSSD) s tím, že hotovo by mohlo být v září příštího roku.

Podle projektu by v budově mělo být vybudováno celkem 12 bytů pro seniory, z nichž jedenáct bude plně bezbariérových. „Celková cena je 22,8 milionu korun, z toho dotace by měla být 6,6 milionu. Zbytek město uhradí ze svých zdrojů,“ uvedl starosta, jak chce radnice rekonstrukci hradit.

Objekt v Bezručově ulici získalo město od Ústeckého kraje v roce 2015. Od té doby pro něj ale nemělo žádné využití.



„Naposledy tam bylo střední odborné učiliště, to se však přestěhovalo do jiné budovy. Obávali jsme se, aby kraj objekt nenabídl k prodeji, aby se toho nechytili třeba obchodníci s chudobou, kteří by z budovy udělali ubytovnu. Proto jsme ji od kraje koupili my,“ vysvětlil Šimbera, proč město i tak dům před časem koupilo.

Od té doby spřádalo plány, jak ho v budoucnu využije. „Chystali jsme projekt právě pro ubytování seniorů. Teď zkusíme získat dotaci. Věřím, že do září příštího roku bude hotovo,“ zopakoval starosta.