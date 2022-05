Duchcov našel kupce bývalé polikliniky, po opravě v ní opět budou lékaři

„Náš záměr je jednoduchý, budeme do toho masivně investovat, chceme dát budovu do původního stavu tak, aby byla dál využitelná jako zdravotnické zařízení. Vzniknou tu soukromé ordinace a ambulance, tedy vše, co je společné s původním využitím zařízení,“ uvedl pro MF DNES Lubor Cerva, majitel kupující společnosti.

Bývalou polikliniku město získalo do svého majetku v roce 2006, kdy ji bezúplatně převzalo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V posledních letech se ji radnice pokoušela několikrát prodat, ale vždy bezúspěšně.

„Prodávali jsme ji opravdu dlouhé roky, ale nikdo o ni neměl zájem. Jsme rádi, že se to teď konečně povede,“ sdělil starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD) s tím, že k podpisu kupní smlouvy se společností Cerva Bohemia dojde v následujících týdnech.

Součástí záměru prodeje bylo i několik podmínek ze strany města, které se kupující zavázal dodržet. Musí například zrekonstruovat fasádu budovy a nejpozději do tří let zprovoznit všechny nemovitosti v areálu. Zároveň má město na polikliniku v příštích 10 letech předkupní právo v případě, že ji vlastník bude chtít prodat.

„Jednou z podmínek bylo i to, že majitel objekt využije pro sociální či zdravotní služby nebo jiný veřejný zájem, ovšem s výjimkou ubytovny,“ podotkl starosta.

Zastupitelé se navíc ještě před schválením prodeje osobně sešli s majitelem firmy, aby jim nastínil, jaké plány s areálem do budoucna má.

„Ta schůzka byla opravdu důležitá. Ujistil nás, že nedojde k žádným velkým stavebním zásahům do objektu. Budova je navíc v památkové zóně, takže bude vše konzultovat nejen s městem, ale i s památkáři,“ dodal Šimbera.