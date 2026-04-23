Po stopách svůdníka Casanovy. Mobilní geohra umožní moderní procházku Duchcovem

Pavel Křivohlavý
  8:49
Výlety do Duchcova na Teplicku od letoška zatraktivní nová mobilní geohra nazvaná „Já Giacomo Casanova“. Návštěvníky města nejenže hravě provede muzejními expozicemi a pamětihodnostmi města, ale díky virtuální realitě interaktivně přiblíží lokace, kde svá poslední léta strávil světově nejznámější svůdník.
Zámek v Duchcově. (srpen 2025)

Zámek v Duchcově. (srpen 2025) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Pravděpodobný portrét Giacoma Girolama Casanovy (1725–1798). Autorem byl...
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na...
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na...
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na...
17 fotografií

„Geohru ‚Já Giacomo Casanova‘ si zájemci mohou zcela zdarma stáhnout do telefonu. Samotné hraní hry ale už žádné online připojení nepotřebuje a stačí si jen v telefonu zapnout GPS navigaci. Hráči pak procházejí po jednotlivých místech, kam je hra pošle, a tam plní zajímavé úkoly. Časová náročnost hry je jedna a půl až dvě hodiny,“ říká vedoucí městského informačního centra Miloslava Slavíková, která si novinku zahrála jako jedna z prvních.

Startovní místo hry se nachází v Masarykově ulici před budovou místního kulturního centra. Zhruba kilometrová trasa probíhá v centru města a je určena jednotlivcům, rodinám s dětmi i školním skupinám. Hratelná je po celý rok během otevírací doby Muzea města Duchcova.

Změňte operu, chtěl Casanova po Mozartovi. Nové tajemství ze života svůdníka

„Hra je vhodná zejména pro rodiny se školními dětmi, protože pro plnění úkolů je potřeba v různých expozicích leccos přečíst. Já jsem například neznala jeden letopočet, ale poměrně rychle jsem ho našla. Pokud hráči správnou odpověď nenaleznou, nemusí si zoufat, hra je sama opraví a mohou pokračovat dále,“ vypráví Slavíková s tím, že hra je zdarma, ale vstupy do expozic a muzeí si hráči platí sami.

Zámek v Duchcově. (srpen 2025)
Pravděpodobný portrét Giacoma Girolama Casanovy (1725–1798). Autorem byl Francesco Narici (1719–1783). Olej na plátně byl objevený v roce 1952 v Miláně a později přešel do soukromé sbírky.
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. (15. srpna 2025)
Na zámku v Duchcově otevírají nově zrekonstruovaný okruh nazvaný Casanova na zámku. (15. srpna 2025)
17 fotografií

Hráči se vydají do různých expozic muzea města, do expozice kočárků a od května je hra zavede i do nově otevřené výstavy v porcelánce. Tam všude je budou čekat interaktivní úkoly, kvízy, zábava s rozšířenou realitou, skládání obrazových hádanek i fotografické výzvy. Zavítají také ke kapli sv. Barbory, kde se podle tradice nachází místo posledního odpočinku Giacomo Casanovy.

„Casanova je hlavním tématem hry, ale hráči se zábavnou formou seznámí i s historií města,“ podotýká Slavíková.

Křeslo, na kterém zemřel Casanova. Zámek po opravě otevírá „proutníkův“ okruh

Geohra, která vychází z populárního geocachingu, využívá GPS technologii chytrého telefonu a reaguje na pohyb hráče. Dále přehrává videa, zadává úkoly, vyhodnocuje odpovědi a vtahuje účastníky přímo do děje, jehož hlavní postavou a průvodcem je sám Giacomo Casanova.

„Cílem hry je představit Casanovu jako mnohem širší osobnost, než jak jej vnímá většina lidí. Nebyl jen svůdníkem, ale také vzdělancem, diplomatem, cestovatelem a spisovatelem. Tento rozměr chceme přiblížit zábavnou a interaktivní formou,“ doplňuje starosta Zbyněk Šimbera (ČSSD).

15. srpna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po stopách svůdníka Casanovy. Mobilní geohra umožní moderní procházku Duchcovem

Zámek v Duchcově. (srpen 2025)

Výlety do Duchcova na Teplicku od letoška zatraktivní nová mobilní geohra nazvaná „Já Giacomo Casanova“. Návštěvníky města nejenže hravě provede muzejními expozicemi a pamětihodnostmi města, ale díky...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.