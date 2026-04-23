Po stopách svůdníka Casanovy. Mobilní geohra umožní moderní procházku Duchcovem

„Geohru ‚Já Giacomo Casanova‘ si zájemci mohou zcela zdarma stáhnout do telefonu. Samotné hraní hry ale už žádné online připojení nepotřebuje a stačí si jen v telefonu zapnout GPS navigaci. Hráči pak procházejí po jednotlivých místech, kam je hra pošle, a tam plní zajímavé úkoly. Časová náročnost hry je jedna a půl až dvě hodiny,“ říká vedoucí městského informačního centra Miloslava Slavíková, která si novinku zahrála jako jedna z prvních.
Startovní místo hry se nachází v Masarykově ulici před budovou místního kulturního centra. Zhruba kilometrová trasa probíhá v centru města a je určena jednotlivcům, rodinám s dětmi i školním skupinám. Hratelná je po celý rok během otevírací doby Muzea města Duchcova.
„Hra je vhodná zejména pro rodiny se školními dětmi, protože pro plnění úkolů je potřeba v různých expozicích leccos přečíst. Já jsem například neznala jeden letopočet, ale poměrně rychle jsem ho našla. Pokud hráči správnou odpověď nenaleznou, nemusí si zoufat, hra je sama opraví a mohou pokračovat dále,“ vypráví Slavíková s tím, že hra je zdarma, ale vstupy do expozic a muzeí si hráči platí sami.
Hráči se vydají do různých expozic muzea města, do expozice kočárků a od května je hra zavede i do nově otevřené výstavy v porcelánce. Tam všude je budou čekat interaktivní úkoly, kvízy, zábava s rozšířenou realitou, skládání obrazových hádanek i fotografické výzvy. Zavítají také ke kapli sv. Barbory, kde se podle tradice nachází místo posledního odpočinku Giacomo Casanovy.
„Casanova je hlavním tématem hry, ale hráči se zábavnou formou seznámí i s historií města,“ podotýká Slavíková.
Geohra, která vychází z populárního geocachingu, využívá GPS technologii chytrého telefonu a reaguje na pohyb hráče. Dále přehrává videa, zadává úkoly, vyhodnocuje odpovědi a vtahuje účastníky přímo do děje, jehož hlavní postavou a průvodcem je sám Giacomo Casanova.
„Cílem hry je představit Casanovu jako mnohem širší osobnost, než jak jej vnímá většina lidí. Nebyl jen svůdníkem, ale také vzdělancem, diplomatem, cestovatelem a spisovatelem. Tento rozměr chceme přiblížit zábavnou a interaktivní formou,“ doplňuje starosta Zbyněk Šimbera (ČSSD).
15. srpna 2025