Ruinu historické vily továrníka Tschinkela v Dubí Ústecký kraj nekoupí

V sousedství historické stavby Ústecký kraj zřizuje Podkrušnohorské domovy sociálních služeb. Jednání s majitelem Tschinkelovy vily však nakonec nedopadla.

„Vlastník uvedené nemovitosti byl obeznámen, že Ústecký kraj nemá zájem o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Dubí u Teplic. S koupí těchto nemovitostí nepočítá,“ potvrdil mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Majitelem vily z roku 1865 i s přilehlými pozemky o rozloze 31 tisíc metrů čtverečních je bývalý starosta krušnohorské Moldavy Jaroslav Pok.

Nemovitosti získal v 90. letech od státu, budova však byla už tehdy ve zcela tristním stavu. Ještě letos v létě Pok jednal s krajem o možném prodeji nemovitostí.

„Oslovili mě s tím, že by chtěli nedaleký pečovatelský dům rozšiřovat a potřebovali by mé pozemky. Já se tomu nebráním, ale bude samozřejmě záležet na ceně. Když mi zaplatí cenu v místě a čase obvyklou, tak to asi prodám,“ řekl Pok v červenci.

Kraj si na nemovitosti nechal zpracovat znalecký posudek. „Byl vypracován na cenu obvyklou ve výši 6,1 milionu korun,“ sdělil Volf. Majitel měl však nejspíše jinou představu o ceně a jednání padla.

Osud kdysi výstavní vily továrníka Antona Tschinkela, výrobce porcelánu a zakladatele zdejších lázní, je tak definitivně zpečetěn.

„To už je ale dlouho, zachránit se nedá, je v neopravitelném stavu. Spíše nás mrzí, že tu bude strašit dál, přitom místo ní mohl vzniknout nový pavilon domova pro seniory,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal na adresu budovy, jež za války sloužila jako škola a později jako ozdravovna pro nemocné tuberkulózou či dětská psychiatrická léčebna.