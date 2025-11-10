Další verdikt za napadení na koupališti v Dubí. Soud poslal dva muže do vězení

Miroslava Strnadová
  13:50aktualizováno  14:10
Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo obžalováno šest lidí, jeden byl už dříve pravomocně zproštěn. Jediná obžalovaná žena v minulosti přijala trest v podobě podmínky. Odvolací soud se věcí zabýval už podruhé.
Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Jiří Demeter vypovídal z vězení, kde se právě nachází. (10. listopadu 2025)
Jiří Demeter vypovídal z vězení, kde se právě nachází. (10. listopadu 2025)
Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)
Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)
18 fotografií

Okresní soud v Teplicích loni v dubnu rozhodl, že tři ze šesti obžalovaných si mají tresty odpykat ve vězení. Jiřího Demetera a Romana Dunku poslal za mříže na čtyři roky, Radka Čonku pak na tři a půl roku. Michalovi Dunkovi a Žanetě Dunkové vyměřil podmíněný trest. Rostislava Dršku soud zprostil obžaloby. První čtyři zmiňovaní se proti rozsudku odvolali. Stejně tak učinil i státní zástupce.

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)
Jiří Demeter vypovídal z vězení, kde se právě nachází. (10. listopadu 2025)
Jiří Demeter vypovídal z vězení, kde se právě nachází. (10. listopadu 2025)
Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)
18 fotografií

Odvolací senát nakonec změnil výši trestů. „Bohužel, jak můžeme v jiných případech chválit práci policie a dozorujícího státního zástupce, tak v tomto případě ne. Došlo k vícero procesním chybám, kvůli nimž mohlo být použito minimum důkazů,“ uvedl soudce krajského soudu Jiří Havlík.

Jeho senát zohlednil dobu, jaká od skutku uplynula, a tresty zmírnil. Jiřímu Demeterovi a Romanu Dunkovi uložil tři roky vězení. Radka Čonku a Michala Dunku potrestal třemi lety podmíněně odloženými na 42 měsíců. Všechny uznal vinnými za těžké ublížení na draví a výtržnictví.

Rozsudek je pravomocný. Bránit se proti němu je možné pouze podáním dovolání k Nejvyššímu soudu.

Práci policie a i chyby na straně justice hojně kritizovali také obhájci obžalovaných. Podle nich to je důvod, proč se případ vleče tak dlouho.

Advokáti ve velkém zpochybňovali důkazy. Svědci, kteří před soudy vypovídali, z jejich pohledu obžalované neoznačili za viníky jednoznačně. „Důkazní situace je velmi slabá. Práce policie byla v této věci neuvěřitelná a zapříčinila, že se řízení táhne déle než sedm let, po kterou obžalovaní nevědí na čem jsou,“ uvedla mimo jiné obhájkyně Jiřího Demetera.

K odvolacímu soudu dorazil jen Radek Čonka. Jiří Demeter si odpykává trest za jinou trestnou činnost ve věznici a kvůli svému zdravotnímu stavu, který neumožňoval osobní přítomnost, jednání sledoval prostřednictvím videokonference. Roman Dunka se předem omluvil, že se jednání nezůčastní. Nedorazil ani jeho bratr Michal Dunka, který chvíli před jednáním svému obhájci zatelefonoval, že je u lékaře.

Zatímco Čonka se k bitce před soudem nijak nevyjádřil, Demeter uvedl, že se na koupališti nepral.

K napadení na koupališti v Dubí došlo v srpnu 2018. Podle obžaloby vše začalo sporem dvou žen, z nichž jedna se rozhodla umravnit malé dítě a následně se pohádala s jeho matkou. Do sporu se pak vložila obžalovaná Žaneta Dunková a na ženu, která dítě napomenula, zaútočila.

Napadené se podle spisu přiběhl zastat poškozený mladík, přičemž Dunkové pak podle závěrů vyšetřování přišli na pomoc zbylí obžalovaní a muže brutálně zbili a rasisticky ho uráželi.

Teplický soud v případu vynesl první rozsudek v květnu 2021. Tehdy poslal Romana Dunku a Jiřího Demetera na rok do vězení, Radku Čonkovi a Michalu Dunkovi uložil podmínky. Stejně tak Žanetě Dunkové, kterou uznal vinnou z napadení ženy. Rostislava Dršku obžaloby zprostil. Verdikt však následně zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem a nařídil nové projednání.

Poškozeného Davida Michajlaka později vyznamenal tehdejší prezident Miloš Zeman medailí za hrdinství za záchranu lidského života.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Sedí nám na plotech a v noci budí křikem. V teplických Trnovanech bují prostituce

Premium
Kruhový objezd v teplických Trnovanech, kde podle místních prostitutky většinou...

Obyvatele části Trnovany v Teplicích obtěžuje prostituce přímo před jejich domy. Občasné zákroky policejních hlídek situaci neřeší. Místní se obrátili na vedení města, protože jim po letech už...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

Další verdikt za napadení na koupališti v Dubí. Soud poslal dva muže do vězení

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:50,  aktualizováno  14:10

Jak Teplice prokoukly Spartu. Frťala: Bod je událost, zažil jsem tu i šok 0:9

Teplický útočník Matěj Pulkrab v hlavičkovém souboji s Filipem Panákem ze Sparty

Sahali ještě po větší senzaci, přesto si fotbalisté Teplic remízy 2:2 v nedělní ligové bitvě na Spartě vážili. „Bodovat na Letné je vždy vzácná událost,“ neohrnoval nos kouč Zdenko Frťala, byť...

10. listopadu 2025  13:40

Dusno v Ústí po hororu 2:7. Nepřijatelné! Přijdou pokuty, hřímal majitel Kubáň

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Opožděný ústecký fotbalový Halloween. Druholigový podzim završil nováček soutěže strašidelně, nedělním hororem 2:7 na trávníku předposlední Vlašimi. Zadělal si na dusnou zimu a budou padat tresty....

10. listopadu 2025  12:35

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

10. listopadu 2025  9:05

Nymburk se v Ústí zapotil a zůstal stoprocentní. Písek složil Pardubice

Jaromír Bohačík z Nymburka chytá míč během utkání se Slunetou Ústí nad Labem.

S okousanými nehty, ale přece. Vítěznou šňůru v NBL natáhli basketbalisté Nymburka už na deset zápasů. Jubilejní zářez si obhájci titulu zapsali v neděli, kdy po thrilleru přehráli domácí energickou...

9. listopadu 2025  21:48

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  17:39

Překvapení pod nánosem laků. Na koupališti objevili stoletou reklamu pivovaru

Na městském koupališti na Písečném ostrově v Litoměřicích objevili pod vrstvami...

Nečekané překvapení odkryli řemeslníci při renovaci šaten a převlékáren na městském koupališti na Písečném ostrově v Litoměřicích. Pod vrstvami nových laků totiž objevili zhruba sto let starý...

9. listopadu 2025  8:40

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Když s Piráty na jaře 2012 vybojoval extraligu, dostal stejně jako celý tým zlatý, postupový prsten. Když klubového moderátora 11 let poté postihla mrtvice, věnoval zlatý šperk do aukce, aby...

9. listopadu 2025  6:50

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Premium
Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

Velký průzkum pohody učitelů. Ničí je přetížení, čtvrtina zvažuje svůj odchod

Prvňáčci si před psaním procvičují prsty.

Většina učitelů se ve školách cítí dobře, přesto roste počet těch, kteří se potýkají se zvýšenou psychickou zátěží a únavou. Podle rozsáhlého průzkumu Ústeckého kraje 11 procent kantorů vykazuje...

8. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když se skloubí basket a jaderná fyzika. Neefektivní střely eliminuji, říká Grill

Děčínský křídelník Michal Grill během utkání s Olomouckem.

Nedávno zvažoval, že s profesionálním basketbalem sekne, najednou se v 19 letech objevuje křídelník Michal Grill v základní rotaci Děčína, jednoho z nejlepších ligových týmů v Česku. „Trápil jsem se,...

8. listopadu 2025  12:56

Kapitán Lvů o losu Ligy mistrů: Perugia je nejlepší na světě, ale není děsivá

Ústí nad Labem, 23.10. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Lvi Praha, 1. kolo...

Chystá se další volejbalová jízda! Po senzaci české reprezentace na mistrovství světa, tedy čtvrtém místě, se na klubové scéně zkusí vytáhnout i Lvi Praha. Úřadující čeští šampioni totiž v prosinci...

8. listopadu 2025  8:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.