Dubí chce prodat bývalý důl na Cínovci, spolek protestuje kvůli parkovišti

Zástupci spolku rozeslali minulý týden zastupitelům výzvu, aby prodej pozemků nepodpořili.

„Pokud se pozemky převedou na jiného vlastníka, obáváme se, že nebude již nikdy zaručena možnost využívat je pro zájmy občanů Dubí, sportovců a turistů. Kvůli nedostatku parkovacích míst bude docházet k neúnosným situacím, a to především v zimě. Auta budou parkovat na zákazech stání, u okraje komunikací bez dodržení minimálních průjezdních vzdáleností, na pozemcích soukromých vlastníků, budou bránit průjezdu zimní údržbě a záchrannému systému,“ uvádí ve výzvě předsedkyně spolku Kamila Vítek Derynková.

Podle ní není na Cínovci jiná zpevněná plocha podobného rozsahu, která by mohla sloužit pro účely hromadného parkování.

Město pro parcely o rozloze 8,9 hektaru nemá využití. Nabízí je za odhadní cenu 48,5 milionu korun. Námitky spolku odmítá.

„Je to nesmysl. To parkoviště je pro nás zbytný majetek. Lidé tam ani v zimě neparkují, je to daleko od běžecké stopy. Je pravda, že během pandemie, kdy byl na horách přetlak a hlídali to tam policisté, se tam skutečně dva víkendy parkovalo. Jinak je ale nevyužité a akorát se nám na něj svolávají nejrůznější drifteři, kteří tu dělají nepořádek,“ říká starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

Podle něj je navíc na Cínovci míst k parkování dost. „Od kruhového objezdu až po starý hraniční přechod je místo minimálně pro 200 aut, krajnice je tu široká tři a půl metru, jak tam kdysi parkovaly kamiony. Problémy s parkováním zde v žádném případě nehrozí,“ odmítá.

O prodeji pozemků budou zastupitelé jednat ve středu. Pokud ho schválí, proběhne obálkovou metodou.

„Kdo dá více, ten pozemky získá. Aktuálně máme pět nabídek. Čtyři zájemci popsali svůj záměr jako investici s případnou realizací v souladu s územním plánem, pátý tu plánuje fotovoltaickou elektrárnu. To ale nevím, zda je reálné, už v minulosti tu byla snaha postavit větrné elektrárny a nakonec se ukázalo, že přenosové sítě k tomu nejsou uzpůsobené,“ podotýká Pípal.

Podle územního plánu města jsou pozemky v plochách výrobních a smíšených. „Už když jsme ho připravovali, dávali jsme to tam s vědomím, že by se na Cínovci jednou mohlo těžit lithium. Právě proto jsme ty pozemky dosud drželi. Ale firma Geomet nám sdělila, že je v případě těžby nevyužije,“ řekl starosta s tím, že město tu nikdy nic dělat nebude. Nemá na to peníze.

„Naopak, když pozemky prodáme, budeme moci udělat kanalizace v Drahůnkách a Mstišově a chodníky v Ruské ulici a do Běhánek. To jsou potřebné věci, ne to, aby nám tu ležel pozemek s parkovištěm, kde nikdo neparkuje a jen odklízení sněhu nás tam poslední dva roky stálo 350 tisíc,“ zmínil Pípal.

Areál bývalých dolů město koupilo za 2,5 milionu od soukromého majitele v roce 2009. O dva roky později proběhla demolice nevyužitých budov bývalé šachty za 38 milionů. Většina šla z dotace ministerstva životního prostředí, město se na ceně za bourání podílelo 15 procenty.