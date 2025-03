Pomohou při požárech i hledání lidí. V Ústí vznikne dronové centrum za miliony

Jedná se o jeden z projektů, který může Ústí realizovat díky vítězství v soutěži 5G pro 5 měst.

Drony budou využívat hasiči, policisté i strážníci. Vyspělá 5G síť bude data přenášet bez zbytečných prodlev. „Nejjednodušší příklad je kamera, která plynule přenáší ve vysokém rozlišení obraz toho, co se děje, ať už je to hledání ztraceného spoluobčana nebo případ požáru v hůře dostupném místě,“ uvedl k připravovanému projektu primátor Petr Nedvědický (ANO). „Proto je tam 5G zásadní podstatou, se kterou se pracuje,“ doplnil.

Moderní technologie si budou moct zřejmě vyzkoušet i studenti a školáci. „Chtěli bychom tuto technologii využít ve spolupráci s Ústeckým krajem, a umožnit tak participaci průmyslové škole,“ řekl primátor. Drony nižších kategorií by si pak mohly vyzkoušet také děti, které by docházely do domova dětí a mládeže.

Drony pomáhaly například při požáru národního parku České Švýcarsko v roce 2022, který byl největším lesním požárem v historii republiky. Technologie šetří čas při vyhledávání ohnisek.

Bezpilotní techniku mají k dispozici i strážci národního parku. Kupříkladu v létě, kdy je riziko požárů nejvyšší, jim drony usnadňují vyhledávání opuštěných ohnišť, která se mohou snadno rozhořet, a způsobit tak znovu neštěstí. Lidé si oheň ve volné přírodě rozdělávají, ačkoliv je to zakázané.