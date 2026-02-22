Symbol války na Ukrajině nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem někdo v sobotu poškodil maketu dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Informovala o tom Kristýna Kvapilová z iniciativy Dárek pro Putina, která nechala makety instalovat ve městech napříč Českem jako připomínku čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajině.
Iniciativa Dárek pro Putina rozmístila na sedmnácti náměstích v České republice makety íránských dronů Šáhed, které ve válce proti Ukrajině využívají Rusové. (21. února 2026) | foto: ČTK

Model zničil člověk, který se kolem něj pohyboval celý den, uvedla Kvapilová. Zřejmě ho maketa popudila, neboť při svém posledním návratu na dron skočil a poničil ho.

Přítomný dohled z iniciativy nestihl nijak zakročit, popsala situaci Kvapilová. S podobným jednáním ale organizátoři počítali. Kvapilová dodala, že čin odráží současnou náladu v české společnosti.

U makety ruského dronu Šahíd se podle serveru Deník.cz scházely přes den skupiny lidí, z nichž většina s instalací souhlasila. Některé diskuse nicméně vyústily ve slovní rozepře.

Organizátoři modely instalovali v noci na sobotu, k vidění budou do neděle 23. února.

