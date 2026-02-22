Symbol války na Ukrajině nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil

Model zničil člověk, který se kolem něj pohyboval celý den, uvedla Kvapilová. Zřejmě ho maketa popudila, neboť při svém posledním návratu na dron skočil a poničil ho.
Přítomný dohled z iniciativy nestihl nijak zakročit, popsala situaci Kvapilová. S podobným jednáním ale organizátoři počítali. Kvapilová dodala, že čin odráží současnou náladu v české společnosti.
U makety ruského dronu Šahíd se podle serveru Deník.cz scházely přes den skupiny lidí, z nichž většina s instalací souhlasila. Některé diskuse nicméně vyústily ve slovní rozepře.
Ruské drony v Česku. Na náměstích se objeví makety smrtících Šáhedů
Organizátoři modely instalovali v noci na sobotu, k vidění budou do neděle 23. února.