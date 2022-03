Narkoman si myslel, že ho někdo sleduje, a zapálil byt. Na soud čeká ve vazbě

Byl čtvrtek podvečer a 54letý narkoman L. K. z Teplic si přišel do bytů svých známých v Hlávkově ulici, kteří zde dlouhodobě vařili drogy, pro dávku pervitinu. Náhle ho ale přepadly pocity pronásledování a paranoia. Bez jakéhokoliv varování proto odšrouboval víko kanystru s toluenem a škrtl zapalovačem. Následky byly děsivé.

Po výbuchu výparů se byt ve 3. patře v mžiku ocitl v plamenech a L. K. se vydal na útěk. Dvojice nájemníků už to nestihla. Nadýchali se zplodin kouře a nebýt hasičů, kteří je z hořícího pekla evakuovali, dost možná by požár skončil tragicky, podobně jako ten v roce 2020 v Bohumíně.

Okresní soud v Teplicích nyní poslal L. K. do vazby. Za obecné ohrožení mu hrozí až 8 let ve vězení. „Obviněný byl vzat do vazby ze všech tří vazebních důvodů, jak navrhla státní zástupkyně. Pro obavu z ovlivňování svědků v panelovém domě, pro hrozbu vysokým trestem a obavu, že by se mohl dopustit opakování trestné činnosti,“ sdělil soudce Miroslav Čapek.

L. K. se podle něj navíc momentálně nachází ve lhůtě podmínečného propuštění z výkonu dvou trestů odnětí svobody. „Zkušební dobu měl do roku 2023,“ potvrdil Čapek.

Muž užívá pervitin dlouhé roky

Jak se MF DNES podařilo zjistit, obviněný muž je dlouholetým uživatelem pervitinu a dlouhodobě se léčí na psychiatrii. S vězením už má bohaté zkušenosti, v minulosti si odseděl pět let za výrobu drog a celkem dvanáctkrát byl soudně trestaný. Mimojiné za útoky na úřední osobu, nebezpečné vyhrožování či opakované maření výkonu úředního rozhodnutí, když řídil automobil pod vlivem návykové látky.

U okresního soudu v Teplicích, kam ho přivezla ozbrojená eskorta, se ale ke svému činu nevyjadřoval. „Pouze ho jímala hrůza z toho, co se mohlo stát. Z jeho vyjádření vyplynulo, že si myslel, že ho někdo pronásleduje a chce ho zabít,“ vysvětlil Čapek, co muže vedlo k zapálení kanystru s těkavou látkou.

Následně se v bytě rozpoutalo inferno. Došlo k výbuchu výparů a matečné směsi (směs chemických látek, které se používají při výrobě pervitinu). Obyvatelé bytu se sice pokoušeli oheň uhasit, avšak neměli šanci. V mžiku hořely záclony i další vybavení. Hasiči přijeli na místo prakticky okamžitě a z hořícího domu evakuovali celkem osm lidí. Předběžná škoda byla stanovena nad jeden milion korun.

Varna v bytě fungovala dlouho

Policisté od počátku pracovali s verzí, že někdo mohl požár založit úmyslně. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení. Bude provedeno ohledání místa činu ve spolupráci s vyšetřovatelem HZS,“ sdělila již v pátek policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Že je byt v Hlávkově ulici obýván narkomany a funguje v něm varna drog bylo podle místních obyvatel známé už dlouho. „Je smutné, že nájemníci na tento odpad společnosti upozorňovali jak bytové družstvo Trnovany tak PČR, která dle informací zaúkolovala Toxi team, který situaci údajně monitoroval. Očividně špatně,“ napsal na Facebooku například Zdeněk Frýda.

„Bydlel jsem s nimi na patře. Vařili tam drogy ve dne v noci, už co jsem byl dítě, feťáci přede dveřmi, bitky, bordel, řev a smrad na denním pořádku, stížností bylo víc než dost a nic se nedělo…nemám absolutně slov, kam až to muselo zajít,“ přidal se i Marek Skála.