Češi se do saských obchodů zatím nehrnou. Nákupy komplikuje řada omezení

Přesto i nadále bude návštěvu komplikovat mnoho podmínek. Do řady obchodů, na zahrádky restaurací nebo na prohlídku Zwingeru či Galerie starých mistrů je potřeba mít negativní PCR nebo antigenní test, který není starší 24 hodin.

A aby nenastaly komplikace, je nejlepší udělat si ho v den návštěvy. Potvrzení musí být navíc v angličtině či němčině. Zatím však o ně podle očkovacích center zájem není, lidé je chtějí spíš pro cesty na dovolenou. Test nemusejí mít pouze ti, kteří už mají 14 dnů za sebou kompletní očkování proti onemocnění covid-19.

Povinnost prokázat se negativním testem platí momentálně do konce května. „Odpadnout by měla, až počet nemocných klesne pod 50 během 7 dní za sebou. Pak by se měly otevřít i penziony a hotely,“ říká saský novinář Steffen Neumann.

Stejně jako u nás i v Sasku počty nakažených klesají. V celé zemi je incidence za posledních 7 dnů 111 nemocných. Lipsko a Drážďany jsou na tom lépe a proto i muzea otevřou dříve. Podmínky pro uvolňování se totiž řídí jednotlivě podle situace ve velkých městech a okresech.

S respirátorem, ale bez testu lze momentálně jít nakupovat do potravin a obchodů se smíšeným zbožím, a to i v některých supermarketech, jako je Centrum Galerie nebo Altmarkt Galerie. Další oblíbené obchody, jako ty s elektronikou, bižuterií, obuví, sportovním zbožím a hračkami či módní butiky ovšem prozatím bez negativního testu nenavštívíte.

Systém Click & Meet

A není to jediná komplikace, kvůli níž se sem zatím Češi moc nehrnou. Obchody také stále mají omezený počet zákazníků, takže se lidé musejí objednat předem. Systém Click & Meet mají na svých webech, kde se lze objednat na určitý den i čas.

Navíc kromě obchodů denní potřeby je ve všech prodejnách nutné zaznamenat i své kontaktní údaje. Tuto elektronickou vstupenku je pak potřeba ukázat u vchodu i východu.

„Lze to zkusit i bez objednání, protože v obchodech bývají volná místa. Moje zkušenost je, že ani Sasové zatím do obchodů příliš nechodí. Hodně lidí stále nakupuje přes internet, protože je pro ně složité mít s sebou každý den platný test. Je tak pravděpodobné, že někde místa budou volná. Ovšem kdyby Češi například do svého oblíbeného obchodu Primark v Centrum Galerie přijeli ve velkém, mohlo by se stát, že by se dovnitř na nákup hodiny nedostali,“ upozorňuje Neumann.

Dobré je se také předem podívat, jak jsou vaše oblíbené obchody otevřené. „Hodně jich má stále výrazně omezenou prodejní dobu. Například oblíbený Globetrotter se sportovním zbožím je otevřen v pracovní dny do 12 do 18 hodin,“ dodává Neumann. V sobotu pak od 10 do 18 hodin.

Otevření hranic zřejmě uvítali více Sasové. Desítky lidí již jezdí tankovat levnější pohonné hmoty a desítky jich přijíždí i do Hřenska. „Hřensko bylo několik hodin po uvolnění docela plné. V pondělí je saský svátek Svatodušní pondělí, myslím si, že to bude počátek návratu k lepším časům,“ sdělil hřenský starosta Zdeněk Pánek.