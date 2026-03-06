Soud rozhodne o vazbě pro otce obviněného z vraždy malého chlapce

Okresní soud v Lounech dnes dopoledne rozhodne, zda pošle do vazby pětadvacetiletého muže, jenž podle vyšetřovatelů tento týden ve vesnici Drahomyšl na Lounsku zavraždil svého dvouletého syna. Za skutek mu hrozí nejvyšší možný trest.
foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Čin se odehrál v úterý večer. Muž podle vyšetřovatelů dítě brutálně napadl, až upadlo do bezvědomí. Když se policistům a záchranářům společnými silami podařilo ho resuscitovat, vrtulník ho transportoval do Motola, kde ovšem později zraněním podlehlo.

„V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo výjimečný trest,“ uvedl ve čtvrtek policejní mluvčí Kamil Marek.

„Z toho baráku mi není dobře.“ Ubytovna, kde zemřelo batole, děsí místní

Rodina žila na ubytovně, kde podle místních žijí desítky lidí, s nimiž jsou obrovské problémy.

„Začalo to loni na podzim, kdy ubytovnu koupili noví majitelé. Ti začali okamžitě ubytovávat lidi. Ke konci roku pak už byla situace vyloženě neúnosná. Neustálý hluk, nadávky, velký nepořádek v okolí domu,“ popsala situaci Michaela Majerová, místostarostka obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá.

„Uvnitř žije spousta rodin s více dětmi. A ty se taky chovají katastrofálně. Nadávají si mezi sebou i lidem kolem, vnikají na soukromé pozemky, jsou agresivní. Řešíme to s policií i OSPODem,“ uvedla Majerová.

Někteří obyvatelé se podle svých slov kvůli nájemníkům z ubytovny bojí chodit po ulici.

Obec chce objekt odkoupit. Jednání o tom už vyvolala.

