Seděl a pozorně poslouchal, co vyřkne soudkyně. Jedním si ale mohl být dopředu jistý: jeho syn stráví mnoho let za mřížemi. „Bolí mě srdce z toho, co udělal. Pořád je to ale můj syn,“ řekl pak zlomeným hlasem muž, jehož potomek si nakonec za surovou vraždu batolete na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku vyslechl trest 17 let. Otec vraha se rozhodl promluvit pro iDNES.cz.
Tragédie, která se odehrála na začátku března, se vyznačuje až šokující brutalitou. Odsouzený muž tehdy ve stavu silné opilosti svého dvouletého synka ubil. Útočil obrovskou intenzitou – pěstmi, kopy, dupáním i šlapáním nebo dítětem prudce mrštil proti nábytku a zdi.
Švagr odsouzeného označil jeho partnerku za feťačku a manipulátorku.