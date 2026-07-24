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Vražda dítěte na ubytovně: Policie ukončila vyšetřování. Obec dům nakonec koupí

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  9:54
Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního soudu v Lounech. (6. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (20. března 2026)
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)
Na jednání zastupitelstva v Drahomyšli dorazila spousta lidí. (březen 2026)
„Splašky jim zatopily přízemí a vyřešili to tak, že vykopali strouhu a odvedli...
28 fotografií
Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy svého syna na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. Šestadvacetiletému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Událost se stala 3. března večer. Obec obnovila jednání o odkupu problémové ubytovny.

Kriminalisté ukončili vyšetřování a spis nyní poputuje na státní zastupitelství, kde rozhodnou o podání obžaloby k soudu.

Záchranáři byli na místo v daný den přivoláni ve 21:00. Po resuscitaci vrtulník transportoval dítě narozené v roce 2023 do pražské nemocnice. Policisté den poté informovali o úmrtí batolete. Otec dítěte následně skončil ve vazbě. Podle předběžných výsledků toxikologického zkoumání byl při spáchání činu pod vlivem alkoholu i drog.

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Obec usilovala o odkoupení objektu. V budově uprostřed vesnice žijí problémoví obyvatelé, kteří narušují v obci klid. Majitelé požadovali nejprve 30 milionů korun, pak slevili na 27 milionů korun. Obec tehdy nebyla schopná částku zaplatit.

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního soudu v Lounech. (6. března 2026)
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (20. března 2026)
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)
Na jednání zastupitelstva v Drahomyšli dorazila spousta lidí. (březen 2026)
28 fotografií

Po dalších jednáních, tentokrát s hlavním majitelem, se strany na odkupu ubytovny předběžně dohodly. Místostarostka obce Lipno, pod niž Drahomyšl spadá, Michaela Majerová uvedla, že se obec domluvila na částce 7,6 milionu korun. Po sepsání smlouvy bude odkup schvalovat zastupitelstvo, které se sejde asi za tři týdny. Ubytovnu má obec podle dohody převzít bez nájemníků. Část se již odstěhovala.

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Ubytovna v obci desítky let sloužila pracovníkům, kteří jezdili na chmelové brigády. Do rukou nových majitelů se dostala loni na podzim. Od té doby patrovou budovu obývají sociálně slabé rodiny.

Na podzim se objekt prodával asi za 14 milionů korun, což je stejná částka jako rozpočet obce. Také proto tehdy obec o odkup neusilovala. Majitelé však podle Majerové koupili budovu za méně než polovinu.

Vedení obce má v plánu v objektu zřídit komunitní centrum, startovací byty pro mladé a také byty pro seniory.

13. března 2026
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