„Nevěřil jsem vlastním očím. Pro obec je taková suma naprosto neakceptovatelná,“ řekl k požadavku starosta Lipna, pod které Drahomyšl spadá, Josef Böhm (Nezávislí kandidáti).
„Zhodnocení nemovitosti na pětinásobek během pár měsíců je nehorázné. Na tohle vůbec nemůžeme přistoupit. Nakládáme s veřejnými financemi a musíme o ně pečovat s péčí řádného hospodáře. I kdybychom chtěli občanům jakkoliv pomoci, na takto vysokou cenu nepřistoupíme,“ dodal starosta obce s ročním rozpočtem 18 milionů korun.
Pražská firma Doma v Drahomyšli, která patří podnikatelům Michalu Škorňovi a Leo Kopeckému, budovu ve středu obce koupila loni v říjnu. Téměř okamžitě se do ní začali stěhovat noví nájemníci, kteří jsou podle místních velmi problémoví.
Mluví se o užívání drog, pití alkoholu a násilnickém chování nových sousedů. Situace vygradovala minulý týden, kdy na ubytovně muž podle vyšetřovatelů brutálně zbil svého dvouletého syna. Dítě zraněním podlehlo a případ se vyšetřuje jako vražda.
Obec chce nyní s vlastníky jednat o snížení kupní ceny. „Ubytovnu máme zájem koupit, ovšem za reálnou cenu. To znamená, že si budeme chtít nechat vypracovat znalecký posudek,“ zdůraznil Böhm. Doplnil, že jednání s majiteli se má uskutečnit v příštím týdnu.
Třicetimilionová suma zazněla veřejně na čtvrtečním jednání zastupitelstva, které se konalo večer v prostorách drahomyšlského obchodu s občerstvením. Místní ho zcela zaplnili. Byť na oficiálním programu téma ubytovny nebylo, nakonec předčilo všechny ostatní body. Diskuse trvala do pozdních nočních hodin a byla velmi emotivní.
Na jednání dorazil také provozovatel ubytovny Martin Červeňák. „Poslali jsme nabídku a jde o to teď najít společnou řeč k ceně. Obec má možnost si ubytovnu odkoupit. Na rovinu ale říkám, že pokud se nedohodneme, náš provoz bude pokračovat dál,“ uvedl na začátku svého vystoupení.
Místní jeho slova okamžitě pobouřila. „Vy nás tady normálně utiskujete. Třicet milionů je snad vtip, ne? Děláte nám ze života peklo a chcete za to takové peníze?“ zaznělo z řad obyvatel.
„Nakupovat chodím s pepřákem“
Lidé pak začali líčit své každodenní zkušenosti. „Když jdu nakoupit, chodím s pepřákem. Všude je nepořádek, jsou tam ožralové a feťáci. Děti, i ty malé, na nás vulgárně pořvávají. Celý život jsem pracovala, abych si tady koupila dům, a teď se tu nedá bydlet. Mám nervy v háji, v noci jsou tam pořád sanitky a policajti. Bojím se k sobě vzít i vnoučata,“ řekla se slzami v očích jedna ze seniorek.
Další z obyvatel provozovateli vyčetl, že se jen snaží získat čas. „Jen hrajete o čas, než utichne to, že se tady zabilo dítě. Čekáte, až to mediálně vyhoří, přestane se o tom mluvit a vy pojedete dál.“ Ostatní se přidali s popisem rvaček a narušování soukromí. „Lezou nám na pozemky, skáčou mi do obydlí,“ zmínil další z mužů.
„Kanalizace z ubytovny je naprosto nevyhovující. Splašky jim zatopily přízemí a vyřešili to tak, že vykopali strouhu a odvedli je mimo budovu. Hrozí tam riziko infekčních chorob,“ upozornil další z obyvatel.
Místní mají pocit, že úřady situaci neřeší. „Už když se sem loni na podzim začali stěhovat první nájemníci, podávali jsme podněty na živnostenský úřad, hygienu i OSPOD. Zpětná vazba byla taková, že došlo k pochybením a dostali napomenutí. To je všechno,“ uvedla místostarostka Michaela Majerová s tím, že by obec očekávala od úřadu důraznější kroky vůči vlastníkům a provozovateli ubytovny.
Čtyři rodiny vystěhovali
Martin Červeňák reagoval tím, že již vystěhoval čtyři problémové rodiny a snaží se zbytek nájemníků usměrnit. Slíbil i další opatření: „V nejbližší době nebudeme přijímat nové klienty. Vybudujeme recepci s nepřetržitým dohledem. Přemýšleli jsme také o testech na alkohol a drogy u ubytovaných. Můžeme nasadit i ochranku. Opatření chceme zavést do týdne.“
Pokud by obec na prodej nepřistoupila, hodlá Červeňák zájemce o bydlení přísněji prověřovat. „Určitě bychom požadovali trestní rejstřík a jejich minulost více řešili. Zaměřili bychom se spíš na maminky s dětmi a seniory,“ předestřel.
Podle něj se bezpečnostní situace v obci v posledních dnech zlepšila, což ale ostře kontrastovalo s výpověďmi starousedlíků přímo v sále.
Ke slibům Červeňáka jsou místní skeptičtí. „Pan Červeňák už nám toho nasliboval hodně a nic nedodržel. Nevěřím, že to, co deklaroval nyní, skutečně splní,“ uvedl starosta.
|
