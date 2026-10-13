Tragédie se odehrála na začátku března. V době útoku byl muž podle spisu se synem narozeným v roce 2023 sám. Chlapce zbil tak surově, že záchranáři, kteří na místo vyjížděli kolem jednadvacáté hodiny, museli dítě dlouze resuscitovat. Vrtulník ho následně ve velmi vážném stavu transportoval do jedné z pražských nemocnic.
Přes veškerou péči lékařů však hoch následující den zemřel. Otce dítěte soud poslal do vazby. Podle výsledků toxikologického rozboru byl muž v době činu pod vlivem alkoholu i drog.
Incident otřásl celou Drahomyšlí. Místní obyvatelé problémovou ubytovnu popisovali jako „dům hrůzy“. Starousedlíci si pravidelně stěžovali na incidenty s nájemníky, kteří byli často pod vlivem návykových látek, i na potyčky, k nimž docházelo přímo na ulici. Lidé se podle svých slov báli pouštět děti na blízké hřiště.
Několik měsíců po tragédii se ubytovna postupně vyprázdnila. Vedení obce objekt od soukromých majitelů odkoupilo. S budovou má nyní jiné plány – po celkové rekonstrukci by v ní mělo vzniknout dostupné bydlení pro seniory a mladé rodiny.
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28. srpna 2026