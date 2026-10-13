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Opilý a zdrogovaný surově ubil batole, viní otce. Soud začne řešit tragédii z ubytovny

Miroslava Strnadová
  5:00
Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního soudu v Lounech. (6. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku po uzavření. Kolem zůstal nepořádek. (27....
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku je zavřená. Takto to nyní vypadá uvnitř....
Zastupitelé obce Lipno na Lounsku jednali o odkupu ubytovny v Drahomyšli, která...
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku po uzavření. Kolem zůstal nepořádek. (27....
20 fotografií
Krajský soud v Ústí nad Labem začne projednávat případ brutální vraždy malého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Šestadvacetiletý muž tam podle obžaloby surově napadl svého syna. Batole podlehlo těžkým zraněním v nemocnici. Muži za vraždu hrozí patnáct až dvacet let vězení, případně i výjimečný trest.

Tragédie se odehrála na začátku března. V době útoku byl muž podle spisu se synem narozeným v roce 2023 sám. Chlapce zbil tak surově, že záchranáři, kteří na místo vyjížděli kolem jednadvacáté hodiny, museli dítě dlouze resuscitovat. Vrtulník ho následně ve velmi vážném stavu transportoval do jedné z pražských nemocnic.

Přes veškerou péči lékařů však hoch následující den zemřel. Otce dítěte soud poslal do vazby. Podle výsledků toxikologického rozboru byl muž v době činu pod vlivem alkoholu i drog.

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního soudu v Lounech. (6. března 2026)
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku po uzavření. Kolem zůstal nepořádek. (27. srpna 2026)
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku je zavřená. Takto to nyní vypadá uvnitř. Nájemníci po sobě nechali značný nepořádek. (27. srpna 2026)
Zastupitelé obce Lipno na Lounsku jednali o odkupu ubytovny v Drahomyšli, která pod obec spadá. (1. září 2026)
20 fotografií

Incident otřásl celou Drahomyšlí. Místní obyvatelé problémovou ubytovnu popisovali jako „dům hrůzy“. Starousedlíci si pravidelně stěžovali na incidenty s nájemníky, kteří byli často pod vlivem návykových látek, i na potyčky, k nimž docházelo přímo na ulici. Lidé se podle svých slov báli pouštět děti na blízké hřiště.

Několik měsíců po tragédii se ubytovna postupně vyprázdnila. Vedení obce objekt od soukromých majitelů odkoupilo. S budovou má nyní jiné plány – po celkové rekonstrukci by v ní mělo vzniknout dostupné bydlení pro seniory a mladé rodiny.

28. srpna 2026
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