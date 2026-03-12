„Oficiální nabídku od majitelů nemovitosti jsme dostali ve středu, ale teď ji nechci veřejně komentovat. Nejdříve ji chceme probrat se všemi zastupiteli,“ uvedl pro iDNES.cz starosta Lipna Josef Böhm (Nezávislí kandidáti).
Patrovou budovu koupila loni v říjnu společnost Doma v Drahomyšli od předchozích soukromých vlastníků. Firmu vlastní dvojice pražských podnikatelů Leo Kopecký a Michal Škorňa – realitní a finanční poradce. Podle kupní smlouvy uložené v katastru nemovitostí za objekt zaplatili šest milionů korun.
Opíjejí se, jsou vulgární, dochází tu k různým konfliktům. V obci není klid. Stalo se například, že muž z ubytovny vyhrožoval řidiči autobusu, protože neměl na zaplacení cesty do města,“ popsala situaci Petra Jelínková, která pracuje v místním občerstvení.