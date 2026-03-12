Devět tisíc za postel, líčí muž z ubytovny, kde ubili dítě. Firma ji nabídla obci

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Miroslava Strnadová
  18:00
Majitelé problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku podle informací iDNES.cz nabídli obci konkrétní sumu, za kterou by jí objekt mohli prodat. Lipno, pod které Drahomyšl spadá, chce dům získat právě kvůli nynějším potížím s nájemníky. Jejich názory na stav ubytování se hodně liší. V objektu se minulý týden stala tragédie. Policie podezírá muže, že tam zabil svého dvouletého synka.

„Oficiální nabídku od majitelů nemovitosti jsme dostali ve středu, ale teď ji nechci veřejně komentovat. Nejdříve ji chceme probrat se všemi zastupiteli,“ uvedl pro iDNES.cz starosta Lipna Josef Böhm (Nezávislí kandidáti).

Patrovou budovu koupila loni v říjnu společnost Doma v Drahomyšli od předchozích soukromých vlastníků. Firmu vlastní dvojice pražských podnikatelů Leo Kopecký a Michal Škorňa – realitní a finanční poradce. Podle kupní smlouvy uložené v katastru nemovitostí za objekt zaplatili šest milionů korun.

Opíjejí se, jsou vulgární, dochází tu k různým konfliktům. V obci není klid. Stalo se například, že muž z ubytovny vyhrožoval řidiči autobusu, protože neměl na zaplacení cesty do města,“ popsala situaci Petra Jelínková, která pracuje v místním občerstvení.

obyvatel ubytovny

