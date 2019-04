Napřed rozklad, pak možná i soud. Kraj se nevzdává zakázky na autobusy

Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) nejdříve podá rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na což má 15 dnů, a pokud by rozhodl v její neprospěch, jsou zástupci kraje a firmy rozhodnutí věc postoupit až k soudu.

„Otázkou je, koho ten úřad doopravdy brání, jestli soutěž, nebo zájmy stěžovatelů. Rozhodnutí vnímáme tak, že si řádně neprošel naše připomínky či je zcela popřel a rozhodl tak, že plně vyhověl navrhovateli,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

„Budeme podávat rozklad a jsme připraveni bránit se i soudní cestou. Jsme přesvědčeni, že společnost postupovala správně, a kraj za ní stojí,“ dodal Komínek.

Předseda antimonopolního úřadu je považován za druhou instanci a rozhoduje o tom, zda první stupeň vydal nález v souladu se zákonem.

„Prvostupňové rozhodnutí může být potvrzeno, pak nabývá právní moci, nebo zrušeno a vráceno zpět k opakovanému projednání,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Protože není zatím rozhodnutí pravomocné, smlouvy za více než miliardu korun se společnostmi Scania a Zliner na dodávku autobusů v tuto chvíli stále platí a 161 vozů se podle ředitele DSÚK Milana Šlejtra už vyrábí.

Jenže podle ÚOHS jsou právě smlouvy v rozporu se zákonem, protože obě firmy byly vybrány v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

Stanovené podmínky jsou bezdůvodnými překážkami

„Zadavatel využil jednacího řízení bez uveřejnění v rozporu se zákonem, respektive že rámcové dohody byly uzavřeny v rozporu se zákonem bez předchozího oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli byl zadavatel povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit,“ vysvětlil mluvčí úřadu.

Podle úřadu bylo špatně i to, že DSÚK stanovila podmínky na minimální délku autobusu, šířku dveří, objem palivových nádrží a kapacitu baterií. Vytvořila tak podle něj bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a znemožnila některým výrobcům nabídku podat. Dal tak za pravdu společnosti SOR, která dala podnět k přezkumu.

„Rozhodnutí úřadu pro nás bylo velmi překvapivé. Dokládali jsme mu několik set stránek, které nebyly zohledněny. V rozhodnutí je zdůrazňováno, že jsme nastavili špatně parametry. Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali správně,“ pronesl v úterý ředitel DSÚK Šlejtr.

Objednané autobusy má společnost dostávat od září do března

Objednané autobusy má dopravní společnost, která postupně převzala linkovou dopravu v části kraje od soukromých přepravců a momentálně ji provozuje pomocí pronajatých vozidel, dostávat postupně od poloviny letošního září do března 2020.

Jak dlouho bude spor trvat, zda zasáhne až do podzimu, od kdy by měl kraj už začít využívat první dodané vozy, a co bude dělat, pokud by je převzal, ale následně by byla soutěž zrušena, zatím nikdo neví.

„ÚOHS nás sice kritizuje za výběrové řízení bez uveřejnění, ale zároveň doporučuje, abychom si tímto způsobem autobusy pronajali. Nevíme zatím, zda to tak uděláme, ale už přemýšlíme, jak budeme dopravu zajišťovat, pokud by se rozhodnutí úřadu naplnilo,“ řekl pouze Komínek.