Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

  11:05
Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem se potýká s technickými problémy. Cestujícím, kteří hradí jízdné ve vozech platební kartou, se daná suma z účtu odečte později. V některých případech se zpětně a naráz odečte částka za více uskutečněných jízd, a tudíž tedy dojde ke stržení vyšší částky. Podle dopravního podniku je důvodem technická nesrovnalost v elektronickém odbavovacím systému.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Mnozí cestující jsou z aktuální situace hodně překvapení. Svoje zkušenosti hromadně sdílejí na sociálních sítích. Na nich se objevují příspěvky lidí, kteří upozorňují, že jim systém najednou strhl z účtu i více než sto korun za jízdy MHD. Částky se navíc podle nich často objevují zpětně a v různých výších.

Diskuse se rozvířila zejména na facebookových skupinách zaměřených na dění v Ústí nad Labem. Někteří lidé popisují, že jim banka odečetla vyšší souhrnnou částku za více jízd najednou. Jiní naopak uvádějí opačnou zkušenost – městskou dopravu využili například v lednu nebo únoru, ale platba za jízdu jim z účtu dosud odečtena nebyla.

Právě tato kombinace opožděných plateb a nárazově vyšších částek vyvolala mezi cestujícími nejistotu a řadu dotazů na dopravce.

Zasáhnout co nejrychleji. Strážníci budou online sledovat dění v ústecké MHD

Jednou z cestujících, která si problému s platbami všimla, je také Linda z Ústí nad Labem.

„Že není s platbami za jízdu ústeckou MHD něco v pořádku, jsem si uvědomila zhruba v polovině února. Jela jsem trolejbusem na konci ledna a poté 13. února a v obou případech jsem platila kartou ve voze. Nástup a poté výstup mi přístroj v trolejbusu ukázal, ovšem ani jednou se mi peníze z účtu nestrhly. Chyba musela být asi jen ve vozech, protože jsem jednou jela s neteří, které jsem jízdenku kupovala v automatu na zastávce, a peníze za ni mi byly z účtu strženy. Když jsem pak koukala na účet, bylo mi divné, že odešly peníze pouze za lístek mé neteře. Až později jsem zjistila, že šlo o chybu dopravce. S nestrženými penězi jsem nebyla jediná. Kamarádovi, který jezdí MHD poměrně často, také při platbě kartou ve voze peníze z účtu nemizely,“ říká Linda.

Podobnou zkušenost popisují i další cestující. „Nejdřív jsem si myslel, že jsem někde zapomněl přiložit kartu, ale pak se mi během jednoho dne strhla vyšší částka najednou. Teprve potom mi došlo, že to bude asi za více jízd zpětně,“ popsal cestující Petr, který MHD v Ústí využívá pravidelně.

Podle Dopravního podniku města Ústí nad Labem stojí za neobvyklými platbami technická nesrovnalost v elektronickém odbavovacím systému. Problém se podle dopravního podniku objevil během února a souvisel s rozdílem mezi evidencí odbavení cestujících a samotným zpracováním plateb za jízdné.

„V průběhu února došlo u pronajímatele elektronického odbavovacího systému k technické nesrovnalosti mezi záznamem odbavení a zpracováním platby za jízdné. V důsledku toho nebyly některým cestujícím správně strženy platby za uskutečněné jízdy,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Na odstranění problému se nyní podle ní intenzivně pracuje a systém by se měl postupně vracet do standardního režimu. Cestující se proto mohou v následujících dnech setkat s tím, že se jim z účtu odečte souhrnná platba za více jízd najednou. Právě to může na bankovních výpisech působit dojmem neobvykle vysoké jednorázové platby.

Dopravní podnik zároveň zdůrazňuje, že nejde o žádné dodatečné navýšení ceny jízdného ani o účtování nových jízd.

„Jedná se pouze o zpětné zúčtování jízd, které cestující uskutečnili už dříve, ale kvůli technické chybě nebyly v systému správně spárovány s platbou. Proto se nyní mohou na bankovních výpisech objevit vyšší částky, které však ve skutečnosti představují součet několika jednotlivých jízd,“ vysvětlila Dvořáková.

Dopravní podnik proto nyní upozorňuje cestující, aby s možným opožděným stržením plateb počítali.

Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

Nízkopodlažní trolejbus pojme 150 cestujících, jeho maximální rychlost je 65...

Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem se potýká s technickými problémy. Cestujícím, kteří hradí jízdné ve vozech platební kartou, se daná suma z účtu odečte později. V některých případech se...

16. března 2026  11:05

