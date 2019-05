Náklaďák slisoval osobní auto o kamion, osádka jako zázrakem přežila

Nehoda se stala na hlavním tahu z Teplic do Bíliny. „Řidič nákladního vozidla nejprve zezadu narazil do osobního auta, a to pak následkem nárazu nabouralo do dalšího kamionu, který stál před ním,“ řekl iDNES mluvčí teplické policie Daniel Vítek s tím, že policie nehodu dále vyšetřuje.

Řidič nákladního vozidla i šofér kamionu vyvázl bez zranění.

Dvoučlenná osádka osobního auta skončila v nemocnici, jednoho pasažéra museli z vraku vyprostit hasiči.

„Dva zraněné jsme převezli do traumacentra ústecké nemocnice. Jeden pacient letěl vrtulníkem, protože byl v autě zaklíněný a bylo u něj podezření na možné vážné zranění. Druhého jsme přepravili sanitkou,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Po všech vyšetřeních v nemocnici se ukázalo, že oba pacienti vyvázli s lehkými zraněními. „Po krátké hospitalizaci byli propuštěni domů,“ uvedl dnes po poledni mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

„U nehody zasahovaly dvě hasičské jednotky, jednak jednotka HZS ze stanice Bílina a také podniková jednotka Doly Bílina,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.