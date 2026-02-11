Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky

  9:10
Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém se nikdo nezranil, stojí v kolonách auta i trolejbusy. Děti ze Střekova mířily na druhou stranu řeky raději pěšky.
Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí nad Labem. Stala se v ulici Přístavní před sedmou hodinou. (11. února 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...
Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...
Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...
Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...
Nehoda se stala v 6:45 v ulici Přístavní v místě zúžení kvůli opravě Benešova mostu. „Dopravní hlídky řídí provoz a policisté se snaží co nejrychleji nehodu odstranit,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Komplikace a kolony po uzavření mostu v Ústí. Policie situaci hlídá i ze vzduchu

Přes řeku se ještě jen s drobným zpožděním dostali ti, kteří vyjeli před sedmou hodinou. Další postávají i déle než hodinu v několikakilometrové koloně, která se táhne ve čtvrti Střekov všemi směry.

Benešův most je pro veškerou dopravu uzavřený od konce loňského dubna. Přes obavy obyvatel výraznější komplikace kvůli tomu v dopravě nenastaly s výjimkou nehod či havárií potrubí a podobně. I při drobné nehodě na ústecké straně města se na té střekovské téměř okamžitě začnou tvořit dlouhé kolony.

28. dubna 2025

Po rekonstrukci za 630 milionů korun se most otevře 19. prosince 2026. Termín uzavření spojnice labských břehů se několikrát posouval. Na opravu má kraj přislíbenou dotaci 519 milionů korun.

Pokud bude dodržen termín zprovoznění v prosinci 2026 a dokončení do 30. března 2027, bude podle hejtmana Richarda Brabce (ANO) vyplacena.

31. října 2025
11. února 2026  9:10

Kanaďané z Ústí: Hokejové zlato chceme i natruc Trumpovi. Co soudí o Češích?

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Jejich láskou je volejbal, jejich vášní hokej. Tři kanadští mušketýři už hecují ústecké spoluhráče, že dospělá reprezentace javorových listů se na olympiádě pomstí za vyřazení jejich mladíků na...

11. února 2026  8:41

V Lounech se zřítila část opevnění, dalšímu hroucení brání dřevěné trámy

V Lounech se zřítila část hradeb. (únor 2026)

Radnice v Lounech řeší opravu zřícených hradeb. V důsledku pádu části historického opevnění je od konce loňského roku uzavřená pěší stezka v ulici Pod Šancemi. Do opravy se odborná firma pustí na...

11. února 2026  7:20

Nelegální, musí pryč. Úřad nařídil odstranit větrnou elektrárnu poblíž domů

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

Větrná elektrárna, která stojí v Doksanech na Litoměřicku jen pár desítek metrů od domů, je černou stavbou. Krajský stavební úřad v Ústí nad Labem potvrdil, že třicetimetrový stožár vznikl bez...

10. února 2026  15:25

Týrané štěně se uškrtilo vodítkem. K soudu dorazily davy, lidé žádají přísnější tresty

Premium
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....

Okresní soud v Teplicích začal řešit případ brutálního týrání štěněte jezevčíka. Psovi podle obžaloby ubližovali životní partneři Mercedes Treyová a Vladislav Trejbal, přičemž zvíře několikaměsíční...

10. února 2026  11:22,  aktualizováno  14:08

Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. ...

Ve fotbalové reprezentaci Gabonu potkal hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga, teď má Alan Do Marcolino, útočník s parametry basketbalisty, střílet góly za druholigový ústecký Viagem. Patří mezi...

10. února 2026  10:39

Růžička: Smáli se mi, že Červenka je moje dítě, teď je nejlepší v Evropě

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem, během zápasu s Kralupy nad...

Jako kapitán dovedl Čechy k největšímu úspěchu v hokejové historii, ale vzpomínání na zlaté Nagano po Vladimíru Růžičkovi nechtějte. „Je to už dávná minulost, ale vryté v paměti to zůstane do konce...

10. února 2026  9:11

Nezamrzá a blízko je skládka. Jezero Most se v zimě mění v ptačí metropoli

Skupinka hoholů severních na jezeře Most

Jezero Most, které vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu, se v zimních měsících mění v obří ptačí metropoli. Díky své hloubce zamrzá jen zřídka, což ho řadí mezi největší zimoviště ptáků u nás. Je...

10. února 2026  6:41

Těžba lithia zase o něco blíž. Kraj schválil vymezení ploch v Krušných horách

Průzkumný vrt v Cínovci

Zastupitelé Ústeckého kraje napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Podle místopředsedy představenstva...

9. února 2026  12:50,  aktualizováno  16:28

S nožem chodila po obchodním centru. Volala jsem tím kamarádku o pomoc, hájí se žena

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (9....

Ústecký krajský soud se začal zabývat přípravou vraždy v nákupním centru v Ústí nad Labem. Ženu loni v květnu zadržela policie v obchodním domě s nožem v kapse. Jednadvacetiletá Klára Štěpánková vinu...

9. února 2026  14:21

Otrávit soupeře jako Borg! Volejbalové Ústí zkouší taktiku tenisové legendy

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Strategii velikána tenisových kurtů Björna Borga zkouší nový ústecký trenér Jakub Koloušek aplikovat i do volejbalu. A daří se to, jeho tým ve víkendové bitvě nejslabších doma předčil Beskydy 3:2 a...

9. února 2026  14:12

Děčínský trenér po prohře s nymburským lídrem: Drbeme to a chybí nám šťáva

Děčín, 7.2. 2026, BK Děčín - Nymburk, zápas basketbalové ligy. Vlevo domácí Jan...

Tři čtvrtiny zápasu drželi vyrovnané skóre se superfavoritem z Nymburka, ale ve finiši basketbalisté Děčína odpadli a po víkendové porážce 92:107 ztratili místo v první ligové čtyřce. I kvůli velké...

9. února 2026  9:52

