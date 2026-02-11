Nehoda se stala v 6:45 v ulici Přístavní v místě zúžení kvůli opravě Benešova mostu. „Dopravní hlídky řídí provoz a policisté se snaží co nejrychleji nehodu odstranit,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
|
Komplikace a kolony po uzavření mostu v Ústí. Policie situaci hlídá i ze vzduchu
Přes řeku se ještě jen s drobným zpožděním dostali ti, kteří vyjeli před sedmou hodinou. Další postávají i déle než hodinu v několikakilometrové koloně, která se táhne ve čtvrti Střekov všemi směry.
Benešův most je pro veškerou dopravu uzavřený od konce loňského dubna. Přes obavy obyvatel výraznější komplikace kvůli tomu v dopravě nenastaly s výjimkou nehod či havárií potrubí a podobně. I při drobné nehodě na ústecké straně města se na té střekovské téměř okamžitě začnou tvořit dlouhé kolony.
|
28. dubna 2025
Po rekonstrukci za 630 milionů korun se most otevře 19. prosince 2026. Termín uzavření spojnice labských břehů se několikrát posouval. Na opravu má kraj přislíbenou dotaci 519 milionů korun.
Pokud bude dodržen termín zprovoznění v prosinci 2026 a dokončení do 30. března 2027, bude podle hejtmana Richarda Brabce (ANO) vyplacena.
|
31. října 2025