Smrt dvou dívek u Litvínova. Policie pustila podezřelého a shání šoféra passatu

„Se zadrženým řidičem jsme provedli všechny potřebné úkony trestního řízení. Důvody pro jeho zadržení pominuly,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Václav Krieger s tím, že muž „v mladém věku“ v době nehody nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných drog.
Podle dosavadních zjištění muž na silnici mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem patrně přejel do protisměru. Vyšetřování nicméně stále pokračuje. „Došlo k výslechům mnoha svědků, nyní budeme čekat na vypracování znaleckých posudků,“ poznamenal Krieger. Jisté tedy je, že finální objasnění okolností je otázkou až několika měsíců.
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Dvě mladé ženy zemřely při srážce aut. Podezřelý ze zavinění nehody je v cele
Zmíněný řidič je jediným účastníkem nehody, který vyvázl bez zranění.
Vedle dvou dívek, které byly na místě mrtvé, utrpěli zranění ještě další čtyři lidé, přičemž u dvou byla vážného charakteru. Jeden z těchto čtyř zraněných cestoval v autě s dívkami, další tři pak vezl podezřelý šofér.
Policie v souvislosti s vyšetřováním nehody nyní shání řidiče Volkswagenu Passat, jemuž se údajně nehoda odehrála přímo před očima. Podle toho, co se policisté zatím dozvěděli od některých svědků, mělo právě toto auto jet za vozem, v němž cestovaly dívky, které utrpěly fatální zranění.
„Bohužel nemáme k dispozici bližší informace, například o registrační značce či barvě tohoto vozu. Žádáme jeho řidiče i případné další svědky, aby se přihlásili na telefonním čísle 158,“ dodal mluvčí Krieger.