Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči

Autor: ,
  12:06
V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. Při nehodě se vážně zranili dva muži. Z vozu v potoce je museli vyprostit hasiči. Příčinu havárie policie zjišťuje.
Fotogalerie4

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. (17. listopadu 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Vážná nehoda na silnici I/13 byla záchranným složkám nahlášena před 1:30. „Z dosud nevyjasněných příčin osobní auto vyjelo mimo komunikaci a skončilo v Jílovském potoce,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. (17. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Ve voze zůstali uvázlí dva muži. „Po příjezdu na místo hasiči stabilizovali havarované vozidlo a následně vyprostili dvě osoby, které byly uvnitř zaklíněny. Do koryta potoka hasiči položili sorpční hady, aby zachytili uniklé provozní kapaliny,“ uvedli hasiči.

Oba muži mají podle krajského mluvčího záchranné služby Prokopa Voleníka velmi těžká zranění. „Oba jsme převezli na traumacentrum ústecké nemocnice,“ řekl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka,...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem...

Obyvatelům Šluknovského výběžku hrozí příští rok výrazné dopravní potíže. Plánovaná uzavírka silnice I/9 mezi Svorem a Novou Hutí v sousedním Libereckém kraji by mohla na devět měsíců zkomplikovat...

17. listopadu 2025  8:41

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Místo prázdnin gestapácká věznice, studenty zatkli kvůli nešťastnému výroku

Premium
Maturitní tablo roudnických gymnazistů Do Malé pevnosti v Terezíně bylo...

Místo prázdnin je čekala Malá pevnost Terezín. V červnu 1942, v době nejtvrdší heydrichiády, skončily desítky studentů z Roudnice nad Labem na Litoměřicku za zdmi gestapácké věznice. Netušili proč....

16. listopadu 2025

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Gabrielovi: rivalové, ale hlavně bratři. Přejeme si úspěch, o derby mlčíme

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Vlevo Jakub...

V El Nordiku, nejvyšponovanějším zápase basketbalové ligy, stojí sourozenci Gabrielovi každý na jiné straně. Ale bratrovražedný souboj od nich nečekejte.

15. listopadu 2025  10:29

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Konec zabillboardovaného divadla, filmový klub pro kino. Nový šéf kultury chystá změny

Petr Šíla je aktivní i v politice, v roce 2018 kandidoval v komunálních volbách...

Po více než čtvrt století dochází v čele Domu kultury Teplice ke střídání vedení. Od ledna se nové funkce ujme Petr Šíla, dosavadní ředitel zdejší botanické zahrady. Ve vedení kulturní instituce, pod...

15. listopadu 2025  8:10

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Pozdvižení ve vesnici. Místní se do politiky nehrnou, objevili se kandidáti odjinud

Brodec na Lounsku.

Obec Brodec na Lounsku s necelými 90 stálými obyvateli už tři roky postrádá zvolené zastupitelstvo a řídí ji státní úředník – místní se totiž do komunální politiky nehrnou. Přestože se schylovalo k...

14. listopadu 2025  17:09

Pomikálkův sezonní rekord: Motivace proti Ústí je velká, ale nevraživost nechci

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Tomáš...

Možná i štiplavá slova ústeckého šéfa Tomáše Hrubého o basketbalových Válečnících z Děčína vyhecovala jejich kapitána Tomáše Pomikálka k nejlepšímu výkonu sezony. Rivala Slunetu v letošním...

14. listopadu 2025  14:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.