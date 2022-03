Zvýšit jízdné? Spíš budeme škrtat spoje, říká ústecký hejtman kvůli cenám

„Těch 100 milionů se týká jen Dopravní společnosti Ústeckého kraje. K tomu se ještě budou ozývat soukromí dopravci, kteří pro kraj zajišťují dopravu v několika oblastech, protože dopravu s krajem nasmlouvali za určitých podmínek a cen. Navíc nás ještě čeká zdražování energií a plynu,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Ve hře tak může být i škrtání spojů. „Kolegové budou hodnotit málo vytížené linky, které bychom mohli vynechat. Jízdné je to poslední, co bychom zvyšovali. Už nyní budou mít lidé potíže s placením dražších energií a plynu,“ dodal Schiller.

Rostoucí ceny pohonných hmot sledují i jednotlivé městské dopravní podniky. Například Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova pohonné hmoty soutěží dvakrát za týden. „Jeden litr nafty se zvedl ze zhruba 23 korun na částku vyšší než 40 korun,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Jiří Holý.

Na to, jak současnou situaci řešit, je však zatím podle něj příliš brzy. Případné omezování spojů či pokrytí ztráty by museli řešit akcionáři podniku, což jsou obě města.

Obdobně na situaci z posledních dnů reaguje i Dopravní podnik města Děčín, který provozuje celkem 40 autobusů. „Více než polovinu našeho vozového parku ale tvoří autobusy na zemní plyn, kde je zatím cena konstantní, takže se nás zdražování nafty dotýká jen částečně,“ upozornil ředitel společnosti Bohumil Bárta. Zatím prý nejde říct, zda bude zdražovat i zájezdová doprava, kterou v posledních letech také decimovala opatření kvůli koronaviru.

Ve středu vláda v reakci na prudké zvýšení cen paliv rozhodla o zrušení silniční daně pro osobní auta a dodávky do 12 tun i povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Pro autobusovou dopravu to ale mnoho neznamená, silniční daň neplatí a zrušení biosložky pomoci může, jen pokud už neporoste cena nafty.