Opravu mostu ve Velkém Březně zdržely nesoudržné zdi, stavba tři týdny stála

Místo deseti minut se lidé z Homole pod Pannou v Českém středohoří dostávali do centra Ústí více než třicet. Řidiči aut i autobusů museli dlouhé měsíce objíždět stavbu mostu ve Velkém Březně.

Oprava 130 let starého mostu na silnici číslo III/25847 se navíc o několik týdnů protáhla. Místní nadávali, že na stavbě se „nedělá“, nebyla tu technika, dělníci, prostě úplný klid.

V létě, kdy po ohlasu místních začala MF DNES stavbu monitorovat a každý týden ji fotila, se už ale práce rozeběhly. Důvod zdržení? Častý na podobných akcích.

Stavbaři totiž po odstranění ocelové nosné konstrukce při opravě opěrných zdí narazili na problém, kdy tyto opěrné zdi nebyly takzvaně soudružné a jako celek nedosahovaly potřebné pevnosti. Byl přizván projektant k novému projektu a práce byla na tři týdny pozastavena.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„V současné době jsou zapracované mikropiloty do podloží a betonují se a vážou opěry. Poté bude následovat samotná stavba mostu. Do konce příštího týdne (do 18. 8. 2024, pozn. red.) by měla být hotová spodní stavba opěry a úložné prahy,“ ubezpečil vedoucí střediska pozemní stavby z firmy Insky Luděk Šulc.

„V průběhu posledního týdne měsíce srpna proběhne osazení nosníku. Stavba běží podle harmonogramu a termín dokončení k 31. říjnu letošního roku není ohrožen,“ dodal Šulc.

Blíží se rekonstrukce v České Kamenici

Jinde v kraji se ale řidiči na další dopravní obtíže s přicházejícím podzimem musí připravit.

Velké komplikace čekají řidiče na silnici I/13 v České Kamenici na Děčínsku v ulici Dukelských hrdinů, kde od pondělí 2. září projedou pouze kyvadlově. Na komunikaci, která je páteřní trasou z Děčína směrem na Liberec a do Šluknovského výběžku nebo dále do Německa, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá rekonstrukci mostu přes řeku Kamenici.

„Stávající klenbový most je ve velmi špatném stavu. Nosná konstrukce (klenba) bude ponechána, poprsní zídky budou přezděny. Nad klenbou bude zhotovena železobetonová deska s koncovými příčníky, do nichž budou vetknuty mikropiloty,“ říká mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

V rámci rekonstrukce mostu dojde také k zásahu do přilehlých úseků převáděné komunikace do vzdálenosti zhruba 13,5 metru před a 29 metrů za mostem. Stávající lávky po obou stranách mostu, které jsou ve správě města Česká Kamenice, budou demolovány a nahrazeny novou konstrukcí, respektive chodníkem na pravostranné římse,“ doplňuje Zahálková.

Práce na mostě budou na obou polovinách probíhat odděleně a provoz bude veden kyvadlově s řízením provozu pomocí světelné signalizace. Jako první se uzavře část komunikace v pravé polovině ve směru z Děčína. Dokončení této pasáže je plánováno do 30. listopadu.

V zimním období bude spuštěn provizorní obousměrný provoz. Po zimní přestávce začnou stavební práce na jaře 2025. „Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je v červenci 2025,“ doplňuje Zahálková s tím, že stavba vyjde na více než 16 milionů korun.

Rekonstrukce mostu se dotkne i průjezdnosti po místních komunikacích. Ulicí U Hřiště a Dívčí ulicí nebude možné vyjet na silnici I/13. Na tu se řidiči dostanou výjezdem z Palackého ulice, která bude jednosměrná v úseku od křížení se Zámeckou ulicí směrem na Pražskou ulici.

Na dva roky se uzavře estakáda v Mojžíři

Další komplikace čekají šoféry na výpadovce z Ústí nad Labem směrem na Děčín. Na silnici I/62 vedoucí z krajského města podél Labe až do Německa chystá ŘSD rekonstrukci mostu v ústecké čtvrti Mojžíř. Oprava estakády, která zde výpadovku kompletně uzavře, je však podle ŘSD nevyhnutelná.

„Na základě provedených prohlídek jsme zjistili, že stav mostu je velmi špatný a také v souvislosti s jeho životností jsme rozhodli o jeho demolici,“ uvádí Zahálková.

„Most bude nahrazen zcela novou konstrukcí umístěnou na stejném místě. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci mostu, vynucenou přeložku kanalizace, dočasné přemístění kabelů Správy železnic (SŽ) a dálkového optického kabelu SŽ ve správě ČD-Telematika a úpravu komunikace v úseku navazujícím na most,“ popisuje Zahálková.

Rekonstrukce potrvá dva roky a ŘSD předpokládá, že dokončena by mohla být v roce 2026. „Termín zahájení stavby však bude znám až po výběru zhotovitele. Lhůta pro podání nabídek je stanovena zatím na 27. srpna 2024,“ doplňuje Zahálková s tím, že předpokládaná cena se pohybuje okolo 285 milionů korun.

S objížďkou přes Jílové město nesouhlasí

Objízdnou trasou pro nákladní i osobní auta ŘSD plánuje po silnici I/13 přes Jílové a Libouchec. Zde však naráží na nesouhlas místní samosprávy, která chce o navrženém řešení ještě jednat.

„S objížďkou přes Jílové nesouhlasíme, protože máme za to, že ŘSD na tuto variantu není řádně připraveno. Na několika jednáních jsem je upozorňovala, že některé mostky na úseku silnice v našem městě nemají správnou nosnost,“ říká starostka Jílového Kateřina Sýkorová (SNK - Občané Jílového).

„Dva mostky mají nosnost jen 25 tun a v dodatku 32 a 34 tun, což znamená, že by přes ně vůbec neměla jezdit kamionová doprava, neboť podle informací Česmad má současná kamionová doprava tíhu 40 tun. Přes tyto mostky by tak mohl přejet pouze prázdný kamion,“ popisuje Sýkorová.

Na otázku, jak bude Ředitelství silnic a dálnic situaci řešit, odpověděla jeho mluvčí velmi stručně. „ŘSD projektuje mostní provizorium, které bude třeba osadit v obci Jílové v problematickém úseku (most ev.č. 13-082),“ sdělila Zahálková.

Jednání s ŘSD mají ještě pokračovat, ale i tak se starostka bojí kolon postávajících kamionů. „I po případné sanaci mostků, na které by však stále kamiony mohly projíždět jen kyvadlově, máme obavy z kolon osobních i nákladních automobilů,“ dodává starostka.

Na některých silnicích se už řidičům ulevilo

Na silnici I/13 v České Kamenici řidiči už od půlky července projedou narovnanou zatáčku u pivovaru Kotouč. ŘSD zde zprovoznilo úpravu nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská a Štítného.

Práce na zvětšení poloměru zatáčky vyšly na téměř sedm milionů korun a provoz na silnici je nyní obousměrný. Součástí rekonstrukce bylo také doplnění nového veřejného osvětlení přechodu pro chodce a nové části chodníku.

Kolony a čekání na nekonečných semaforech už také nemusí řidiči absolvovat na silnici I/8 u Bystřan mezi Teplicemi a Novými Dvory. Tato silnice nejen spojuje Lovosice s Teplicemi, ale slouží i jako přivaděč na D8 a pokračuje až k hranici s Německem.

Celý rok trvající práce na silnici, kterou denně využívají tisíce automobilů, byly noční můrou nejen pro projíždějící šoféry, ale také pro obyvatele Bystřan, přes které si řidiči krátili cestu. Opotřebenou vozovku na 3,5 kilometru dlouhé silnici ŘSD nechalo nahradit takzvaným nízkohlučným asfaltem, který má zajistit pokles hlučnosti o pět až osm decibelů.

Nyní tu firma jen dokončuje úpravy vedle vozovky, kdy čistí škarpy, rychlost je tu snížena v části úseku na 70 a 50 km/h, ale celým frekventovaným úsekem se dá projet plynule a bez čekání na semaforech.

Práce na silnici I/8 u Bystřan mezi Teplicemi a Novými Dvory začaly před rokem v červenci: