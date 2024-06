Město ustoupilo stavbě u sousedů, blokovanou cestu využívá i „jeho“ developer

„Pořád chceme, aby šlo především o klidové území, ale nemůžeme průjezd po komunikaci takto dál blokovat,“ uvedl k odstranění dopravní značky místostarosta Loun Pavel Csonka (SOCDEM).

Louny přitom po léta odmítaly značku zakazující vjezd vozidel nad 3,5 tuny odstranit a soukromému investorovi, který v dané lokalitě připravuje přes 100 stavebních parcel pro rodinné domy, vzkazovaly, ať jezdí jinudy. Příjezd z druhé strany, tedy z obce Blšany u Loun, však není možný. Trasa vede po starém kamenném mostku přes železniční trať, který je v havarijním stavu a je pro dopravu uzavřený.

Přítomnost zákazové značky Louny dosud zdůvodňovaly ochranou pohody obyvatel. Těžká stavební technika by prý „otravovala“ život Lounských ve čtvrti Zahradní město. Blšanský satelit je městu proti srsti i proto, že mu nepřinese žádný finanční benefit, jelikož se jedná o katastr sousední obce.

Nyní ale Louny změnily postoj. Před časem prodaly pozemky na okraji města jinému developerovi a na místě už vzniká nová městská čtvrť. Radnice získala peníze za prodej pozemků a noví obyvatelé do pokladny přinesou i další finance z rozpočtového určení daní.

A i tento developer potřebuje k přístupu na pozemky využívat výše zmíněnou komunikaci. Louny tak neměly jinou možnost než značku odstranit. „Nedokážu si představit, že bychom ji posunuli o několik desítek metrů dál, a jednomu tak používání cesty umožnili a druhému ne. To by nedávalo smysl,“ vysvětlil Csonka s tím, že pokud by město značku pouze přemístilo, mohlo by se vystavit soudnímu sporu ze strany developera.