Bydlení pro tisíce lidí. Louny plánují nové čtvrti, mají být dostupné všem

Teď jsou tu pole či zahrádkářská kolonie, za několik let by ale ve dvou okrajových částech Loun mohly vzniknout nové čtvrti s rodinnými a bytovými domy, obchody, školou a školkou, parky, hřišti či sportovní halou. Bydlení by zde mohlo najít až sedm tisíc lidí. Počítají s tím nové územní studie, které architekti nyní dokončují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Lokality Skalka a Mělecké předměstí představují největší rozvojové plochy města pro bydlení, dohromady mají rozlohu přes devadesát hektarů. S obytnou zástavbou se tady počítá dlouhodobě, ovšem stávající územní plány jsou zastaralé, a proto se je lounská radnice rozhodla nechat přepracovat.

Oproti původním plánům bude možné tady stavět i bytové domy a ne jen samostatné rodinné domy na velkých parcelách. Díky tomu se zvýší hustota obyvatelstva. Počítá se i s výstavbou městských bytů. Je také kladen větší důraz na veřejná prostranství a občanskou vybavenost.

Nové plány před několika dny představili architekti, kteří na nich už řadu měsíců pracují. „Nejefektivnější je budovat smíšené město, které bude funkční a nabídne nejenom bydlení, ale i příležitost pro podnikatele, dětská hřiště, sportovní halu, školu,“ zmínil městský architekt Radek Janouš. Doplnil, že nové čtvrti mají být dostupné pro rodiny s dětmi i pro seniory a pro různé sociální skupiny obyvatel.

Stavbu domů brzdí zákazová značka, před lety ji zařídilo sousední město

„Máme ambici v těchto lokalitách postupně budovat nové byty a obytné domy, které přilákají nové obyvatele a přispějí k rozvoji města,“ doplnil starosta Milan Rychtařík (ANO).

V obou lokalitách patří pozemky řadě vlastníků. Některé jsou v majetku města, další se radnice snaží vykupovat od soukromníků. Právě na plochách ve vlastnictví Loun má být v budoucnu občanská vybavenost.

Záměrem radnice však není vykoupit od soukromníků veškeré pozemky – kdo nebude mít o prodej zájem, nemusí se do něj pouštět. Na úkor bytových domů se svých pozemků neplánují vzdát například někteří zahrádkáři.

Část lidí, kteří mají v lokalitách pozemky, vyjádřila během představení nových plánů znepokojení, že s nimi studie nebyly dostatečně konzultovány a že návrhy architektů jdou proti jejich vlastním stavebním záměrům. Autoři plánů je ujistili, že studie nejsou v konečné fázi zpracování a že za určitých kompromisů z obou stran jsou možné dílčí změny.

Do 1. prosince může veřejnost ke studiím posílat připomínky, které architekti vyhodnotí a případně zapracují do plánů. Následně bude studie podkladem pro změnu územního plánu. Ten definuje budoucí rozvoj území, uspořádání krajiny a rozvoj veřejné infrastruktury. Stavebníci a případní investoři se jím musí řídit.

