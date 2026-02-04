Nové kašny i výhledy. Litoměřický Dómský pahorek čeká proměna za miliony

Pavel Křivohlavý
  6:00
Nejstarší část Litoměřic čeká velká proměna. Dómský pahorek se stane moderním parkem s osvěžujícími vodními prvky. Pro veřejnost se otevře biskupská zahrada, která láká na jedinečný výhled na město. Celková investice dosáhne 45 milionů korun. Práce potrvají přibližně do roku 2027.

Dómské náměstí v Litoměřicích. | foto: Jiří Kučera

Dómský pahorek, tedy místo původního přemyslovského hradiště, na kterém kolem roku 1057 kníže Spytihněv II. založil kapitulu sv. Štěpána, dostane novou parkovou úpravu. Areál doplní také vodní prvky.

„V centrální části náměstí u velkých lip vznikne nová kašna a další bude v biskupské zahradě. Tam bude navíc také obnovena kašna ve zdi, která tam dříve byla. Vodu do nich přivedeme podle někdejších osvědčených způsobů: budeme shromažďovat dešťovou do zásobníků a v nich bude osazena současná technologie na přečerpávání,“ popisuje koordinátor stavebních projektů litoměřického biskupství Karel Hercík.

Nejstarší část Litoměřic čeká velká proměna. Dómský pahorek se stane moderním parkem s osvěžujícími vodními prvky.

V rámci revitalizace celého prostoru se chystá také oprava starých a výstavba nových komunikací, nová výsadba zeleně a nahrazení přestárlých stromů. Pro pohodlí návštěvníků areálu budou zřízeny, udržovány a provozovány i veřejné záchodky, které se budou nacházet pod vyhlídkovou věží.

„Posezení v biskupské zahradě s výhledem na město bude nevšední a pro mnohé úplně nový pohled na Litoměřice. Po dokončení revitalizace, které plánujeme do října 2027, bude zahrada otevřena každý den od 6 do 22 hodin,“ říká Hercík s tím, že celá revitalizace, která bude podpořena i z prostředků EU, vyjde na 45 milionů korun.

Prokoukne i katedrála

Vedle zásadní proměny prostranství Dómského pahorku se chystá i rekonstrukce interiéru katedrály svatého Štěpána. Tyto práce si vyžádají i dočasné uzavření chrámu.

„V plánu je restaurátorská výmalba, opravy štukových prvků, kompletní nová elektroinstalace, ozvučení a osvětlení chrámu. Upravíme i vstup do katedrály, kde vznikne krásná a novodobě přiznaná prosklená část. Ta umožní lepší pohled do interiéru a také zlepší přístup do chrámu, který bude bezbariérový,“ doplňuje Hercík.

Litoměřická diecéze zasahuje do pěti krajů

Revitalizace rovněž přinese nové noční nasvícení nejen katedrály, ale i biskupské rezidence a vyhlídkové věže u katedrály. Na výsledek si však návštěvníci budou muset ještě minimálně dva roky počkat.

„Nyní se dokončuje dokumentace rekonstrukce katedrály a rozsah prací se konzultuje s památkáři. Práce by ale měly začít ještě v letošním roce,“ podotýká Hercík.

Osídlení už ve starověku

Dómský pahorek je pravobřežní labská vyvýšenina, která se dnes nachází v historickém jádru města Litoměřice. Podle historiků byl patrně trvale osídlen již ve starověku. Od 10. století zde bylo původní knížecí a přemyslovské hradiště, které však zmizelo beze stopy.

Kolem roku 1057 kníže Spytihněv II. založil na pahorku kapitulu sv. Štěpána. Původní románská bazilika byla ve 14. století přestavěna v gotickém stylu. V 60. letech 17. století však bazilika musela uvolnit místa raně barokní katedrále sv. Štěpána. Koncept počítal se dvěma věžemi, stavba však byla špatně založena a hrozila jí destrukce. Kolem roku 1670 proto byly věže odbourány, což zásadně změnilo vzhled hlavního vstupního průčelí. Katedrála byla stavebně dokončena až v 18. století.

Katedrálu dnes doplňuje monumentální věž s funkcí zvonice postavená na konci 19. století. Věž je vysoká 65 metrů a je završena kupolí s tamburem a lucernou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Dvanáct na jednoho. Mladíka museli po bitce operovat, policie žádá o pomoc

Policisté hledají několik lidí kvůli napadení před restaurací v Teplicích, k...

Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na...

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná....

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Nové kašny i výhledy. Litoměřický Dómský pahorek čeká proměna za miliony

Dómské náměstí v Litoměřicích.

Nejstarší část Litoměřic čeká velká proměna. Dómský pahorek se stane moderním parkem s osvěžujícími vodními prvky. Pro veřejnost se otevře biskupská zahrada, která láká na jedinečný výhled na město....

4. února 2026

Pro lékaře máme nabídku, říká vedení nemocnice. V jeden den tu zemřely dvě děti

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí...

Dva lékaři, kteří byli po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici dočasně postaveni mimo službu, se budou moci vrátit do klinické praxe. Rozhodlo o tom představenstvo společnosti Krajská...

3. února 2026  15:55

V Podbořanech končí všechny pediatričky. Rodiče se bojí, kdo převezme péči o děti

ilustrační snímek

Stovky dětí v Podbořanech a okolí přijdou o svého lékaře. Trojice tamních pediatriček ohlásila k jaru definitivní odchod do důchodu. Rodiče se obávají, že pro své děti neseženou náhradu. Radnice se...

3. února 2026  14:13

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná....

3. února 2026  13:30

Dálnici D8 u Ústí zastavila ráno série nehod na ledovce, už je průjezdná

Na dálnici D8 na Ústecku se v úterý ráno stalo několik nehod. (3. února 2026)

Dálnice D8 je na 53. kilometru ve směru na Prahu po sérii ranních nehod opět průjezdná. Kolona, která dosahovala několika kilometrů, se začala postupně rozjíždět. Příčinou několika havárií byla...

3. února 2026,  aktualizováno  9:45

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Garáž s červeným fárem či spíž s robotem. Trafostanice v severních Čechách mají styl

S pomalovanými objekty se mohou lidé v Ústeckém kraji setkat třeba v Děčíně,...

Dříve přehlížené šedé kostky, dnes originální umělecká díla, která oživují veřejný prostor. V ulicích měst severních Čech se mění podoba trafostanic. Díky street artu jsou výrazným prvkem v ulicích....

3. února 2026

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

2. února 2026  6:26,  aktualizováno  23:57

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Majitel psa před soud nemusí. Pokousané ženě vyplatil odškodné a uhradil léčbu

ilustrační snímek

Státní zástupce podmíněně zastavil trestní stíhání majitele psa, jehož volně pobíhající zvíře pokousalo ženu v lokalitě Bílé stráně u Litoměřic. Majitel poškozené vyplatil odškodné a uhradil náklady...

2. února 2026  15:33

Škody v Chřibské po útoku střelce jdou do statisíců, úřad se chystá otevřít

Městský úřad v Chřibské s vyvěšenou černou vlajkou. (23. ledna 2026)

Vedení Chřibské na Děčínsku, kde 19. ledna zabíjel devětatřicetiletý střelec, už vyčíslilo škody na majetku. Podle všeho dosáhnou několika set tisíc korun. V budově dále pokračují práce na...

2. února 2026  10:44

Může se to zdát obyčejné, ale cenností může být i dar „za odvoz“, říká ředitel muzea

Václav Houfek, ředitel Oblastního muzea v Ústí nad Labem, se zbytky Benešova...

Muzeum v Ústí nad Labem existuje už 150 let. Vzniklo 5. ledna 1876 a od té doby se proměnilo z původně „průmyslového muzea“ v instituci, která spravuje historické, archeologické, přírodovědné i...

2. února 2026  7:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.