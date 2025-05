Kvůli požáru zemřelo devět lidí. Ředitel domova je však nevinný, rozhodl soud

Podle obžaloby nebyl v domově Kavkaz, kde k požáru došlo, zřízen protipožární systém, jehož zajištění bylo odpovědností ředitele Koláčka. Žalobce Vladimír Mužík v závěrečné řeči uvedl, že ředitel podcenil riziko založení požáru klienty, a to i přesto, že k podobným incidentům došlo již v květnu a říjnu 2019. Koláček podle Mužíka tyto požáry nenahlásil.

Podle žalobce byla za vysoký počet obětí zodpovědná příliš dlouhá evakuace, která trvala téměř 1,5 hodiny. Na místě totiž chyběly hlásiče kouře, jež by na nebezpečí upozornily mnohem dříve. Požár kromě ztráty lidských životů způsobil majetkovou škodu ve výši 14 milionů korun.

Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozil Koláčkovi trest od tří do deseti let vězení. Žalobce Mužík pro něj navrhl tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let a také úhradu 1,5 milionu korun zdravotním pojišťovnám za léčbu zraněných.

Koláček několikrát před sousedem vyjádřil lítost, vinu ale odmítl. Do pozice ředitele nastoupil v roce 2014. Organizace se v té době podle jeho slov potýkala s velkými finančnímu problémy. Objekty, ve kterých klienti pobývali, byly ve špatném technickém stavu, některé nebyly zkolaudované. Na svou obhajobu upozornil na to, že i pokud by měl dostatek finančních prostředků, trvala by rekonstrukce všech objektů déle než pět let.

Jeho obhájkyně v závěrečné řeči navrhla pro svého klienta zproštění obžaloby. Podle jejích slov by měl být viníkem stát, který převedl budovy ústavu do majetku města nezkolaudované.

V domově Kavkaz vypukl požár v neděli 19. ledna v brzkých ranních hodinách, hořet začalo ve společenské místnosti. Na místě zemřelo osm mužů, udusili se kouřem. Devátý zemřel později v nemocnici. Oheň založil jeden z klientů. Protože byl označen za nepříčetného, policie v jeho případě věc odložila. Soud následně rozhodl o uložení zabezpečovací detence.