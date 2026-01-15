Soud rozhodne, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Autor:
  7:00
Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby. Jeho žádost ve čtvrtek projedná Okresní soud v Teplicích. Cestu na svobodu mu však může zkomplikovat další obžaloba, které čelí – opět za znásilnění.
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a jeden pokus o něj si odsedí tři roky a zaplatí odškodnění třem poškozeným. (22. dubna 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....
25 fotografií

Dominik Feri na sebe veřejně upozornil již jako student teplického gymnázia. Vyznačoval se specifickým stylem oblékání a zájmem o historii či architekturu. Politickou kariéru zahájil v osmnácti letech, kdy se stal členem teplického zastupitelstva. Mířil však výš: v roce 2017 se stal ve svých jednadvaceti letech nejmladším poslancem v historii Česka. Byl vnímán jako politický talent a těšil se velké popularitě na sociálních sítích.

Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

Zlom přišel o pár let později. Jeho kariéra se zhroutila v roce 2021 po obviněních ze sexuálního obtěžování. Feri rezignoval na poslanecký mandát, vystoupil z TOP 09 a v roce 2023 byl odsouzen. Soud ho uznal vinným ze znásilnění dvou dívek (z nichž jedna byla nezletilá) a z jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění po celou dobu popíral.

Do věznice v Teplicích nastoupil v květnu 2024. Nyní devětadvacetiletý bývalý politik žádá o podmíněné propuštění. V žádosti adresované soudu v listopadu píše o vnitřní změně, kterou prošel.

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a jeden pokus o něj si odsedí tři roky a zaplatí odškodnění třem poškozeným. (22. dubna 2024)
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a jeden pokus o něj si odsedí tři roky a zaplatí odškodnění třem poškozeným. (22. dubna 2024)
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a jeden pokus o něj si odsedí tři roky a zaplatí odškodnění třem poškozeným. (22. dubna 2024)
Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu. Za znásilnění a jeden pokus o něj si odsedí tři roky a zaplatí odškodnění třem poškozeným. (22. dubna 2024)
25 fotografií

Plány na brzký návrat na svobodu mu však může zkomplikovat nová skutečnost: krátce před čtvrtečním jednáním byl obžalován z dalšího znásilnění. Toho se měl dopustit na tehdy sedmnáctileté dívce, která s ním sice měla konsenzuální styk, obžalovaný si však během něj bez jejího souhlasu sundal kondom. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Termín ještě nebyl nařízen.

22. dubna 2024

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a...

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...

OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most

Pod hladinou jezera Most.

Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

Dobrý vlasy? Moderátorka basketbalu baví fanoušky silvestrovským sestřihem

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Nepovedenými záběry, přeřeky nebo výbuchy smíchu potěšila na přelomu roku ve zveřejněném sestřihu svoje fanoušky Barbora Štěpánová, moderátorka basketbalové Slunety Ústí nad Labem. Pro ligový klub...

Soud rozhodne, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Městský soud v Praze potvrdil tříletý trest bývalému poslanci Dominiku Ferimu....

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby. Jeho žádost...

15. ledna 2026

Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem

Petr Kodeš (vlevo) je v Teplicích, Daniel Trubač za něj v Hradci Králové.

Velké odchody. A velké comebacky. Prvoligové fotbalové Teplice a Hradec Králové si mění záložníky, dvě velké osobnosti, které ve svých klubech nosily kapitánské pásky. Na severočeská Stínadla se...

14. ledna 2026  17:36

Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...

14. ledna 2026  15:09

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...

14. ledna 2026  11:39,  aktualizováno  12:38

Schichtovu budovu zdobí obří malba. Zakrývá stopy po nedokončené demolici

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na...

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na Střekově, později známých jako Setuza, se objevila nová velkoformátová grafika. Vznikla na čerstvě opravené omítce v místě,...

14. ledna 2026  9:08

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:12

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, D7 u Žatce blokoval kamion

Počasí značně komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. (13. ledna 2026)

Dopravní nehody komplikují v úterý cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku omezila ráno provoz na D7 havárie kamionu, dálnice už je nyní průjezdná. Také dálnice D8 ve směru...

13. ledna 2026  8:41,  aktualizováno  11:20

Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

V budoucnu si možná hokejová legenda Viktor Hübl stoupne na střídačku jako hlavní trenér, teď si poprvé vyzkoušel, jak by se v takové roli cítil. Když Martin Pešout v neděli rezignoval na funkci...

13. ledna 2026  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.